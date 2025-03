MXGP | Europa: Andrea Adamo torna alla vittoria dopo quasi due anni

Sono 601 i giorni che hanno separato Andrea Adamo dalla seconda alla terza vittoria nel mondiale MX2. Il pilota siciliano torna sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni a Saint Jean d'Angély. In MXGP continua il dominio di Tim Gajser, che vince davanti al beniamino di casa Romain Febvre e il debuttante Lucas Coenen.

MX2 | Vittoria al cardiopalma per Andrea Adamo

Mancava da così tanto la vittoria ad Andrea Adamo nel campionato di MX2. Era l'estate del 2023 quando con la doppietta in Finlandia il siciliano ha messo l'ipoteca sul titolo vinto qualche tempo dopo a Maggiora. Il pilota KTM si è ripetuto a Saint Jean d'Angély al termine di una corsa destinata a rimanere tra le più belle degli ultimi anni. In Gara 1 Andrea Adamo ha conquistato la 2ª posizione dietro a Simon Längenfelder, mattatore della prima manche che sembrava destinato a prendersi il MXGP d'Europa. I due ufficiali KTM hanno avuto la meglio di Liam Everts, rimasto in prima posizione per buona parte della corsa salvo poi cedere ai rivali.

In questa situazione, Gara 2 si è rivelata decisiva: Längenfelder e Everts si sono scambiati la testa nelle prime battute, salvo poi cedere il passo ad un ritrovato Thibault Benistant. Il francese, spinto dal proprio pubblico, ha cercato di capitalizzare quanto possibile dopo il 5° posto di Gara 1 nel tentativo di tornare alla vittoria di manche. Andrea Adamo ha inseguito il padrone di casa su Yamaha, rosicchiando decimo dopo decimo e arrivandogli alla coda. A pochi giri dalla fine è arrivato il primo attacco a segno, obbligatorio per fare meglio dei 45 punti di Längenfelder. Adamo si è fatto scavalcare nuovamente da Benistant, ma la seconda offensiva è nuovamente a segno: il #80 ha dovuto poi difendersi fino a due curve dall'arrivo, vincendo la manche e totalizzando 47 punti. Due punti in più rispetto a Längenfelder, che deve così rimandare l'appuntamento con la vittoria assoluta. Benistant chiude il podio.

Domenica in sordina per Husqvarna: Everts ancora leader

Visti i risultati di Córdoba e Cózar, il campionato MX2 sembrava destinato ad un altro dominio di Husqvarna. Il campione del mondo Kay de Wolf ha fatto suo l'appuntamento inaugurale della stagione, mentre Liam Everts è tornato al successo nel fango spagnolo. In Francia i due sono tornati coi piedi per terra: decisamente più brillante Everts, visto in prima posizione in entrambe le manche ma alla fine giù dal podio in 4ª posizione. Subito dietro l'iridato olandese, che sul tracciato transalpino è stato tutt'altro che protagonista. Sesto in Gara 1 e quarto in Gara 2, de Wolf ha massimizzato il risultato dopo il ritiro avvenuto nella manche di qualifica per un problema tecnico. La classifica iridata rimane più aperta che mai: Everts mantiene la tabella rossa con 135 punti, giusto 3 in più rispetto a Längenfelder. Inseguono de Wolf e Adamo, rispettivamente a 130 e 124 punti. Per quanto riguarda gli altri italiani, risultati speculari in casa HRC: Ferruccio Zanchi è 10° assoluto complice una Gara 1 in salita ma un ottimo 7° posto nella seconda manche, mentre Valerio Lata ha ottenuto due risultati opposti chiudendo 11°.

MX2 | I risultati di Saint Jean d'Angély

MXGP | Altro dominio di Tim Gajser

Seconda doppietta consecutiva per quello che sembra un Tim Gajser infermabile al MXGP di Europa. Sul tracciato di Saint Jean d'Angély nessuno riesce a fermare la furia del pilota HRC, che si prende così la 51ª vittoria della carriera. Cinquanta punti nella domenica francese per il #243 che si conferma punto di riferimento per la categoria: in Gara 1 l'unico che è sembrato poter impensierire Gajser è stato Romain Febvre, il quale ha lanciato un'offensiva tardiva negli ultimi giri ma senza successo. In Gara 2 Gajser ha dovuto attendere qualche giro prima di liberarsi definitivamente della resistenza di Glenn Coldenhoff (6° assoluto, ndr). Febvre deve accontentarsi di due secondi posti davanti a Lucas Coenen, due volte terzo: il rookie belga di KTM è due volte 3° dopo la vittoria nella manche di qualifica il sabato, cogliendo così il primo podio in 450cc al terzo tentativo. Una piccola caduta a metà della seconda manche è una piccola macchia in un weekend comunque da ricordare.

Credits: Honda Racing | Tim Gajser

Appena giù dal podio è Ducati, così come in Argentina, con Mattia Guadagnini. Senza il fango della Castiglia, il pilota veneto è tornato protagonista: il convincente 4° posto della prima manche non è ripetuto in Gara 2, dove Guada si è giocato la 5ª posizione prima di arrendersi a Maxime Renaux (7° assoluto, ndr) e Pauls Jonass (5°). È solo 10ª la seconda Desmo450 MX di Jeremy Seewer, mentre gli altri italiani hanno faticato: Andrea Bonacorsi non è riuscito a ripetere il 3° posto di Cózar precipitando 18° assoluto, mentre il rientrante Alberto Forato è addirittura 26° con un solo punto a proprio nome.

MXGP | I risultati di Saint Jean d'Angély

Valentino Aggio

