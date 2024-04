Formula E | Il week-end di Misano si apre con la sessione dedicata ai rookie

Il week-end dell’E-Prix di Misano si aprirà con una sessione di prove libere dedicata ai rookie. Ad anticipare il primo turno di prove libere che scatterà alle 17 di venerdì, si svolgerà infatti un ulteriore turno di prove denominato “Free Practice 0”, dedicato ai piloti che vogliono affacciarsi al mondo della Formula E. Sicuramente un motivo di attenzione in più verso questo particolare appuntamento che vedrà il ritorno della serie elettrica su un tracciato permanente.

A Misano si anticipano i rookie test di Berlino

La sessione di “Prove Libere 0” programmata a Misano sarà l’antipasto dei Rookie Test ufficiali che si svolgeranno il lunedì seguente al double-header di Berlino. L’E-Prix nella capitale tedesca è in calendario nei giorni sabato 11 e domenica 12 maggio, mentre il 13 sarà appunto il turno dei debuttanti.

In attesa di quel giorno ci sarà l’occasione di vedere i giovani piloti (o comunque inesperti della categoria) in azione sul tracciato romagnolo. I requisiti che devono possedere i partecipanti sono la E-License completa o almeno quella necessaria per partecipare alle prove libere. Altro requisito fondamentale è non aver partecipato mai ad un week-end di gara di Formula E.

Entry list

Saranno undici i piloti al via dei 30 minuti che daranno il via alle danze dell'E-Prix di Misano. Per il team ABT CUPRA scenderà in pista Tim Tramnitz, pilota di scuola Red Bull. Sulla Andretti ci sarà invece l'attuale leader del campionato FIA F2 Zane Maloney, grande protagonista dei primi appuntamenti del campionato. Test anche per Robert Shwartzman, che sarà impegnato al volante della DS Penske. Spazio anche per un'altra vecchia conoscenza della F2, Jack Aitken, in pista con la Envision per quest'occasione.

Sulla Jaguar ufficiale salirà invece Sheldon van der Linde, campione 2022 del DTM. Restando sempre in tema di ruote coperte saranno in pista anche due campioni del WTCR, vale a dire Mikel Azcona, impegnato col team ERT, e Yann Ehrlancher, in pista invece con la Maserati.

La Nissan ufficiale sarà guidata invece da Caio Collet, mentre il suo cliente McLaren schiererà per l'occasione il pilota FIA F2 Taylor Barnard. Matt Cambell sarà invece in azione con la Porsche ufficiale ed infine la Mahindra sarà affidata al suo pilota di riserva Jordan King.

Un gruppo sicuramente eterogeneo di piloti che per diversi motivi vogliono approcciarsi a questo mondo. Giovani emergenti che vogliono mettersi alla prova anche in questa categoria e altri più esperti che magari puntano ad un imminente futuro nella categoria.

Sicuramente ci sarà modo di divertirsi e vedremo se magari qualcuno di loro potrà subito scendere in pista nel prossimo E-Prix di Berlino. L’appuntamento tedesco non è casuale, vista la sua concomitanza con il terzo round stagionale del FIA WEC a Spa-Francorchamps, dove diversi piloti della Formula E saranno impegnati.

Carlo Luciani

