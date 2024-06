MotoGP | Aprilia, Rivola su Bezzecchi: "Gli avevo offerto una sella quattro anni fa"

Oggi Aprilia ha annunciato un cambiamento radicale nella sua line-up per la stagione MotoGP 2025, segnando una nuova era con l’ingaggio del promettente pilota riminese Marco Bezzecchi. Nel pomeriggio Massimo Rivola ha spiegato le ragioni dietro queste scelte audaci e ha commentato l’uscita di Maverick Viñales, che si unirà alla KTM Tech 3 alla fine dell’anno.

Cambiamento radicale in Aprilia per il 2025

Nella conferenza straordinaria del pomeriggio, Rivola si è concesso per spiegare e chiarire tutti i dubbi dopo l'annuncio del primo pomeriggio dell'ingaggio di Marco Bezzecchi a partire dal 2025. Per la prossima stagione, quindi, la line-up di Aprilia Racing sarà formata da Jorge Martín Almoguera e Marco Bezzecchi.

Rivola non ha mai nascosto di volere un pilota italiano nella casa di Noale e questo sogno sembra essersi realizzato: “Sono molto felice. È una coppia di giovani talenti veramente forte. Lo scorso anno hanno fatto secondo e terzo nel Mondiale, la speranza è che facciano anche meglio l'anno prossimo con noi.” L'amministratore delegato ha anche sottolineato come il cambiamento radicale possa avere i suoi vantaggi e svantaggi: “È vero che quando cambi entrambi i piloti non è mai una scelta saggia, nel senso che la continuità sappiamo che paga, ma di fronte a due talenti di questo tipo credo che valga la pena di prendere questo piccolo rischio e che vada accettato con grande entusiasmo.”

I retroscena dell'ingaggio di Bezzecchi

Alla domanda del perché proprio Marco come scelta, il “boss” di Aprilia ha svelato qualche aneddoto e retroscena. A quanto pare questo non è stato il primo approccio con il pilota riminese. “Vi dico un aneddoto: il Bez è stato il primo a cui ho offerto la sella quattro anni fa, quando ci siamo trovati nella m****. Lui fu uno di quelli che rifiutarono, ma lo fece per un motivo: aveva già una sella in Moto2 con la VR46, che era un team molto forte, quindi puntava a vincere il Mondiale e sapeva che se avesse fatto bene avrebbe avuto la strada spianata in MotoGP con la squadra di Valentino” ha dichiarato Rivola.

Dopo un primo contatto e tentativo di ingaggio quattro anni fa, è arrivata la sorpresa odierna: Marco Bezzecchi sarà ufficialmente pilota Aprilia per il 2025. Una mossa di mercato strategica e un pilota scelto per le sue capacità e il suo talento in pista, dimostrato soprattutto nella stagione passata, dove ha chiuso terzo nel campionato. Rivola spiega perfettamente perché ha scelto di prendere Bezzecchi nella sua squadra.

È vero che quest'anno è un po' più in difficoltà, ma quello che ha fatto vedere l'anno scorso, al suo secondo anno, è un segnale di talento enorme. Mi ha impressionato in Argentina sul bagnato ed ancora di più in India, che era l'unica pista che non conosceva nessuno. Poi sicuramente è un personaggio un po' alla Vale, un po' alla Simoncelli, che in MotoGP ci stanno alla grande. Però, detto questo, l'abbiamo preso perché ci dà del gran gas, non perché è un personaggio. Confido molto nella sua velocità e nel suo talento. Mi sembra che abbia un carattere abbastanza latino e siamo abituati a questo. Aleix, ad esempio, è uno di questi. Anche Jorge sembra esserlo. Sarà un box molto motivante quello di Aprilia Racing, ma non vedo l'ora.

L'addio di Maverick e il ritiro di Aleix

Con una line-up completamente rinnovata, si prospetta una stagione 2025 interessante per Aprilia. Con l'annuncio del ritiro Aleix e l'ingaggio di Jorge, Rivola non nega di essere stato colto alla sprovvista dalla decisione di Vinales di non continuare con la casa di Noale. Sicuramente, all'inizio dell'anno non avrebbe mai pensato di non continuare con entrambi gli attuali piloti, ma con i vari movimenti di mercato si ritiene soddisfatto delle scelte fatte.

Potevo aspettarmi il ritiro di Aleix, ma pensavo e speravo di poter continuare con Maverick. La vittoria ad Austin è stata il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo dati come squadra, ma anche personalmente, di vincere con lui. È stata una soddisfazione enorme e ora ripetere Austin è quello che vorremmo fare. All'inizio dell'anno non avrei pensato di cambiare i due piloti, ma oggi, per come si è mosso velocemente il mercato, penso che Aprilia abbia fatto un gran lavoro. Quindi non posso che essere molto contento.

Nonostante ciò, Rivola ha dichiarato di rispettare assolutamente la scelta di Maverick, in quanto ogni pilota decide cosa sia meglio per il proprio futuro.

Le aspettative di Rivola per il 2025

Parlando dello stile di guida di Bezzecchi e della sua compatibilità con l'Aprilia, Rivola si è mostrato ottimista. “Sulla carta lo vedo bene. Marco è uno che è sempre andato molto forte sulle piste veloci. La nostra è una moto che da quel punto di vista si sposa bene” ha affermato Rivola. Ha ricordato alcune cadute del “Bez”, come quella a Silverstone, attribuendole a chiusure dell’anteriore in frenata, un aspetto che la moto Aprilia potrebbe aiutare a gestire meglio.

L'amministratore delegato di Aprilia ha sottolineato l'importanza dell'ergonomia e dell'adattamento del pilota alla moto, riconoscendo che Bezzecchi dovrà abituarsi a una nuova configurazione dopo anni di guida su una moto diversa. Tuttavia, ha espresso fiducia in un adattamento rapido: “Dovremo conoscerci, capire per prima cosa come metterlo in sella, perché l'ergonomia del pilota è una cosa fondamentale e lui sono anni ormai che guida lo stesso tipo di moto. Ci vorrà un minimo d'adattamento, ma spero il meno possibile, perché abbiamo bisogno di portare a casa i risultati in fretta.”

