WorldSSP | Donington Park, Superpole: primo centro per Manzi

La FIM ci ha provato, ma nulla sembra poter fermare la Yamaha R9 nel WorldSSP. Stefano Manzi e Can Öncü si prendono le prime due caselle in Superpole per la prima manche del weekend di Donington Park. A chiudere la prima fila è Jaume Masiá.

Quale penalizzazione: Yamaha è ancora davanti

Così come Ducati e BMW nel WorldSBK, il regolamento ha tentato di limitare le potenzialità della Yamaha R9. Il nuovo riferimento della categoria, da questo round, avrà un peso di 5 kg superiore rispetto a quanto avuto fino ad adesso. Stefano Manzi e Can Öncü, però, continuano a dominare nonostante i distacchi ridottissimi. Il pilota italiano conquista la prima partenza al palo di un 2025 da dominatore con il crono di 1:29.450. L'italiano di Ten Kate Racing ha centrato il tempo all'ultimo tentativo disponibile in una sessione caratterizzata dal traffico. Il turco lo segue a distanza ravvicinata con soli 101 millesimi di svantaggio. La Ducati Panigale V2 955 chiude la prima fila con Jaume Masiá, che si conferma essere il primo dei piloti non dotati di una R9.

Casadei stupisce ancora

Così come sul giro secco a Misano, Mattia Casadei continua a stupire nel WorldSSP. Il pilota romagnolo, subentrato da Federico Caricasulo (27° sulla Ducati di D34G Racing, ndr) nella formazione Motozoo, ha portato nuovamente la MV Agusta tra i migliori. Casadei chiude il turno di Superpole al 4° posto con il crono di 1:29.621, precedendo i francesi Lucas Mahias e Valentin Debise. Solo settima posizione per il beniamino del pubblico di casa Tom Booth-Amos, che precede Philipp Oettl e Roberto García in terza fila. L'olandese Bo Bendsneyder chiude la top 10. Gli altri italiani: Filippo Farioli è 12°, Niccolò Antonelli 19°, Leonardo Taccini 22°.

WorldSSP | Donington Park: i risultati della Superpole

