WorldSBK | Donington Park: venerdì di conquiste per Alex Lowes e Bulega

Nella prima giornata del weekend di gara del Regno Unito a spiccare all’interno del gruppo di piloti del WorldSBK sono stati Alex Lowes e Nicolò Bulega, che si sono imposti nelle due sessioni sul circuito di Donington Park.

Alex Lowes al commando della mattina inglese, lontano un millesimo Bulega

Sul suo circuito di casa è stato proprio l’inglese Alex Lowes a conquistare la prima posizione nel corso della sessione mattutina di Prove Libere per il round del Regno Unito, facendo segnare un tempo di 1:26.544 in sella alla sua KB998 Rimini del team Bimota. Nel corso dei 45 minuti a disposizione dei piloti nella mattina britannica però non sono mancati i colpi di scena, dato che alle spalle dell’eroe di casa Lowes si è piazzato Nicolò Bulega, con un tempo di solamente un millesimo più lento (1:26.545) rispetto al rivale. A completare la Top 3 e a siglare ufficialmente la presenza di tre diversi costruttori nelle prime tre posizioni ci ha pensato infine Toprak Razgatlıoğlu, che con il suo miglior tempo in 1:26.592 ha dimostrato di poter essere a suo agio su questo tracciato, nonostante sia presto per poterlo dire. A portare all’interno della Top 5 la bandiera italiana oltre a Bulega ci sono riusciti Danilo Petrucci e Andrea Iannone, che hanno chiuso la mattinata in quarta e quinta posizione, grazie a due tempi rispettivamente in 1:26.948 e 1:27.021. Insieme a loro anche Yari Montella (1:27.132) con il suo settimo posto è riuscito a portare a termine una buona sessione, preceduto da Sam Lowes in sesta piazza.

Si posizionano con successo al limite della Top 10, infine, Ryan Vickers, Scott Redding e Garrett Gerloff, che si prendono rispettivamente l’ottava, la nona e la decima posizione, grazie a dei tempi che sono sempre rimasti intorno all’1:27.2. Chi ha faticato invece nel corso della mattina è stato invece Alvaro Bautista, che sembrerebbe non essere riuscito a trovare la quadra per poter essere competitivo e che ha dovuto concludere in quindicesima posizione, preceduto dal duo Yamaha composto da Andrea Locatelli e Remy Gardner, rispettivamente in tredicesima e quattordicesima piazza, mentre Jonathan Rea è riuscito a conquistare l’undicesima. Posizione finale non ottimale anche per Axel Bassani, che si è ritrovato diciassettesimo allo scadere del tempo con il miglior giro in 1:27.672, alle spalle di Xavi Vierge e davanti a Michael van der Mark.

La sessione di FP2 è di Bulega, secondo posto per Petrucci

Nel corso del pomeriggio la situazione che si è presentata ha favorito al termine della seconda sessione di Prove Libere Nicolò Bulega, che ha concluso in prima posizione grazie al suo miglior giro fatto registrare in 1:26.342, nonostante la sua caduta a inizio sessione. Alle sue spalle arriva poi il suo connazionale Danilo Petrucci, che nella seconda parte della giornata ha confermato le prestazioni dimostrate in mattinata e si è aggiudicato la seconda posizione, con un tempo di 1.26.523. Il terzo posto al termine della prima giornata sul circuito di Donington è andato a uno degli eroi di casa Sam Lowes, molto forte anche nella seconda sessione e artefice di un giro concluso in 1:26.591, che gli ha permesso di rientrare nella Top 3 e di rilegare al quarto posto Toprak Razgatlıoğlu, che gli è arrivato a pochi decimi di distanza sul giro secco. Ottima quinta posizione poi per Garrett Gerloff, che è riuscito a migliorare rispetto alla mattina e che si è posizionato di fronte ad Alex Lowes in classifica, dato che il pilota inglese si è preso il sesto posto. Il settimo pilota più veloce della sessione è stato poi Scott Redding, che con un tempo di 1:26.825 ha portato alle sue spalle Ryan Vickers e Andrea Locatelli, che invece si piazzano rispettivamente in ottava e nona posizione.

Venerdì di fatica invece per Jonathan Rea, che non è riuscito a rientrare all’interno della Top 10 e si piazza in diciassettesima posizione, avendo così davanti a sé il compagno di marca Remy Gardner in quindicesima e Michael van der Mark in quattordicesima. In difficoltà anche Xavi Vierge, che dopo il risultato della mattina ha concluso anche la seconda sessione nelle retrovie, prendendosi la ventesima posizione, con davanti a sé Iker Lecuona e Thomas Bridewell e alle sue spalle Bahattin Sofuoglu. Sfortuna anche per Axel Bassani, che ne tentativo di riscattarsi rispetto al risultato delle FP1 è stato protagonista di una caduta a pochi minuti dall’inizio del turno, finendo così per concludere in sedicesima posizione. Buoni invece i piazzamenti di Alvaro Bautista e Andrea Iannone, che si prendono l’undicesima e la dodicesima piazza e hanno dietro di loro Yari Montella.

