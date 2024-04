WRC | Croazia, day 3: Ogier primo, a Katsuta il Super Sunday

La terza giornata del Rally di Croazia, quarto appuntamento stagionale per il WRC, ha visto imporsi Takamoto Katsuta. Il giapponese di casa Toyota è stato il più performante nelle quattro velocissime PS previste per completare il programma della sfida sugli asfalti delle montagne croate, dettando il ritmo sin dal mattino. Alla fine, a vincere il rally è stato Sebastien Ogier, che però non ha fatto bottino pieno avendo terminato la giornata di ieri in terza posizione. Adrien Fourmaux, dopo un ritiro sfiorato in mattinata, si è invece preso i cinque punti previsti nella Power Stage, mentre Thierry Neuville per poco non ha compromesso il grande lavoro svolto ieri con un’uscita di strada nella PS 18.

“Taka” veloce e preciso

È partito forte subito dalle prime fasi di giornata Katsuta, andando a prendersi la miglior prestazione nella velocissima PS 17, davanti ad un combattivo Ott Tanak. Entrambi i piloti hanno sfruttato alla perfezione il fatto di essere tra i primi a partire, risultando poi i più veloci anche alla fine della giornata. Il giapponese ha poi bissato il successo nel secondo passaggio sulla Trakoscan – Vbrno, dimostrando l’ottimo feeling con questa prova.

In terza posizione di giornata ha terminato il vincitore finale del Rally Croazia, Sebastien Ogier. Il nove volte Campione WRC ha sfruttato al massimo gli errori di Thierry Neuville e Elfyn Evans nelle prove mattutine, e alla fine ha prevalso sul team mate per meno di dieci secondi. Purtroppo per lui, l’assurdo sistema di punteggio attualmente in vigore non lo premia fino in fondo, nonostante sia il pilota a portare a casa il maggior numero di punti, ma sicuramente si tratta di una enorme soddisfazione per Toyota, che pareggia i conti con Hyundai, e per lui stesso, attualmente pilota part time. Piccola curiosità: le due gare vinte dai giapponesi sono state conquistate dagli equipaggi che non parteciperanno a tutta la stagione.

Fourmaux conquista la Power Stage dopo lo spavento mattutino

Non era iniziata bene la giornata finale del rally croato per Adrien Fourmaux. Il francese, nel primo passaggio sulla Komrovec, ha infatti urtato un antitaglio, provocando un danno pesante alla sua sospensione anteriore destra. Fortunatamente per lui, è poi riuscito a riparare la parte danneggiata, a ripartire e a togliersi una grande soddisfazione.

Il francese, infatti, ha vinto il secondo passaggio sulla prova, ultima del rally e di conseguenza Power Stage. Fourmaux ha dato tutto con la sua Ford M-Sport, precedendo di 3.8 secondi Ott Tanak. Sul podio della prova finale ha concluso invece Ogier, che ha messo nel carniere altre tre lunghezze. Katsuta ed Evans hanno completato la top five, portando a casa ulteriori punticini.

In classifica generale, Neuville resta in ogni caso leader del WRC, davanti ad Evans: 67 i punti del belga contro i 61 di Evans. La terza piazza resta appannaggio di Adrien Fourmaux, che si sta rivelando sempre più una bella scoperta di Richard Millener e Malcolm Wilson per la sua concretezza e per la sua continua capacità di finire a punti. Chi deve trovare la quadra è Tanak, che resta quarto al momento e non ha ancora avuto quello spunto che ci si aspetta da lui.

WRC 2: Gryazin vince su Rossell

In ambito WRC2, è da registrare la doppietta Citroen, con Nikolay Gryazin che è andato a vincere davanti al rivale francese Yohann Rossell. A completare il podio la Toyota di Sami Pajari, che ha preceduto di un soffio (segnatamente tre decimi) l’ottimo Gus Greensmith, primo tra le Skoda Fabia.

Il WRC saluta quindi la Croazia, che ancora una volta ha regalato tre giorni ad alta intensità e ricchi di spettacolo. Dal prossimo appuntamento si cambierà decisamente registro: ad attendere team e piloti saranno infatti gli impegnativi e polverosi sterrati del Rally del Portogallo.

Nicola Saglia