CIV | Imola, Superbike Gara 2: vittoria e titolo per Delbianco

Alessandro Delbianco è il nuovo campione italiano del Dunlop CIV Superbike. È questo il verdetto di Gara 2 ad Imola, con il pilota Yamaha che riesce a rimanere davanti ad un agguerrito Samuele Cavalieri. Con loro sul podio Kevin Manfredi.

Vittoria col brivido per Delbianco

Un titolo che aspettava dal 2020, quando si è trasferito in pianta stabile al CIV. Alessandro Delbianco è il nuovo campione italiano Superbike dopo una gara all'ultima curva con Samuele Cavalieri. Il pilota Broncos Racing Team, vincitore ad Imola ieri, ha aspettato la Variante Bassa dell'ultimo giro per provare un attacco finale. Il sorpasso è arrivato, ma non è bastato: la Ducati del bolognese ha pizzicato il verde prima dell'ultima curva, tagliando il traguardo per primo ma venendo penalizzato.

Non ha di certo corso in maniera conservativa Alessandro Delbianco, autore di una gara di testa a partire dalla Rivazza del primo giro, quando ha preso il comando nei confronti di Cava. Un passo infernale dei due ha staccato tutto il resto della concorrenza, con i protagonisti di questo weekend che si sono giocati la vittoria fino all'ultima curva. Alla fine l'ha spuntata Delbianco, sia in gara che, soprattutto, in campionato.

Primo podio per Manfredi su Honda

Sul Santerno è rinato un grande protagonista della categoria: Kevin Manfredi ha vissuto un anno di sfortune in sella alla Honda preparata da Penta Motorsport. Nonostante ciò, il pilota ligure non ha mai smesso di crederci dopo gli anni difficili in Suzuki. Ad Imola Manfredi è 3° nella classe Superbike e 4° assoluto, al primo podio con la CBR in questa stagione travagliata. A circa metà gara Manfredi ha attaccato il compagno di marca Gabriele Giannini alle Acque Minerali. Il pilota Improve Racing è sceso fino alla 6ª posizione di categoria, dietro anche a Roberto Tamburini e Luca Vitali.

Vittoria nella categoria Production Bike per Davide Stirpe che, a differenza di Gara 1, non ha subìto un netto calo nella seconda parte di manche dopo una buona partenza. Il pilota Garage 51 Racing Team by Dto ha conquistato 25 punti fondamentali in ottica titolo, specie alla luce dell'errore di Riccardo Russo. Il pilota BMW ha commesso un errore non inquadrato dalle telecamere, scendendo al 3° posto di categoria dietro a Simone Saltarelli con la RSV4 di Nuova M2 Racing.

Da Imola - Valentino Aggio

