CIV | Imola, Gara 1: Ruda e Ieraci vincono, titolo ad un passo

Giornata quasi transitoria per le categorie di contorno del Campionato Italiano Velocità. Le tre classi potrebbero incoronare i propri campioni domani: Marcos Ruda e Bruno Ieraci prenotano il titolo, mentre c'è un ritorno al passato per Cristian Borrelli, dominatore della PreMoto3.

Moto3 | Marcos Ruda, il 2° titolo è prenotato

Si avvicina la doppietta di Marcos Ruda nel Dunlop CIV Moto3. Il pilota spagnolo, dopo aver vinto con 2WheelsPoliTO nel 2024, è ad un passo dal ripetere l'impresa con Lucky Racing. Ruda ha sfruttato al meglio l'assenza di Elia Bartolini (25° in Gara 1 WorldSSP300 a Magny-Cours, ndr) vincendo la prima manche ad Imola davanti a Valentino Sponga, al 2° podio stagionale dopo la vittoria del Mugello. Podio americano in terza posizione per Kristian Anthony Daniel Jr, capace di chiudere giusto dietro a Sponga sempre in sella alla BeOn. Il gruppetto per il podio ha visto sia Daniel Da Lio che Emanuele Andrenacci chiudere rispettivamente in 4ª e 5ª posizione.

Moto3 | I risultati di Gara 1

PreMoto3 | Ritorno vincente per Borrelli

Griglia movimentata quella del Dunlop CIV PreMoto3: la entry class ri-accoglie il campione 2024 Cristian Borrelli. Il pilota SM Corse per quest'occasione (al posto di Simone Vianello passato a Buccimoto e oggi 13°, ndr) ha salutato la compagnia portandosi a casa il successo senza troppi problemi. Doppietta per SM Corse grazie al primo podio della carriera di Vincenzo Di Veroli: un vero e proprio exploit da parte del pilota romano, mai entrato in top 10 quest'anno prima di arrivare ad Imola. Terza posizione per la tabella tricolore Lorenzo Pritelli: il leader del campionato ha gestito il grosso vantaggio in classifica riuscendo a mettere le ruote davanti al diretto rivale Alessandro Aguilar Carballo (4°). Ora il romagnolo ha 56 punti da gestire in Gara 2 domani su Carballo: gliene bastano 50 per laurearsi campione.

PreMoto3 | I risultati di Gara 1

Sportbike | Vittoria e missione titolo per Ieraci

Bruno Ieraci cerca il secondo titolo in tre anni: il campione SS300 2023 ha una piccola ma concreta possibilità di alzare il primo alloro Dunlop CIV Sportbike nella giornata di domani. Arrivato ad Imola con 35.5 punti di vantaggio, dovesse vincere tutte le manche, Ieraci sarebbe campione per mezzo punto. Un terzo dell'impresa è andato a buon fine oggi per il pilota CM Racing: Ieraci ha vinto Gara 1 davanti al diretto concorrente per il titolo Mattia Sorrenti. Il pilota Aprilia ha retto il ritmo del pilota abruzzese per la prima parte di gara, salvo poi arrendersi. Chiude il podio la seconda Aprilia RS660 di Leonardo Carnevali, preparata sempre dal Maurer Racing Team.

Sportbike | I risultati di Gara 1

Da Imola - Valentino Aggio

