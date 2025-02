MotoGP | Sepang Test, Day 1. Marc Marquez: “La priorità era il motore”

Marc Marquez ha chiuso il Day 1 dei Test di Sepang di MotoGP al secondo posto, pagando un distacco di di soli 51 millesimi dal leader di giornata Fabio Quartararo. L’otto volte Campione del Mondo è parso abbastanza soddisfatto della prima uscita del 2025 con la Ducati ufficiale, anche se c’è ancora del lavoro da fare.

Marquez: “La priorità era il motore”

Un Marc Marquez soddisfatto quello visto oggi nella prima uscita del 2025 con i colori della Ducati ufficiale. Lo spagnolo chiude infatti il Day 1 dei test di Sepang al secondo posto con un tempo di 1’57.606, pagando un distacco di soltanto 51 millesimi dal leader di giornata Fabio Quartararo. L’otto volte Campione del Mondo in questa prima giornata di prove ufficiali si è concentrato sull’ottimizzazione del motore della GP25, prima che quest’ultimo venga omologato per la stagione di MotoGP 2025. Ricordiamo che in ottica di contenimento dei costi, il propulsore che scenderà in pista sarà utilizzato anche nel 2026, quindi un errore di valutazione in questa fase potrebbe condizionare non di poco le prossime due stagioni.

Dalle parole di Marc Marquez al termine di questa prima giornata di test, sembra che Ducati sia sulla strada giusta, anche se ci sono dei dettagli che devono ancora essere sistemati. Marquez ha infatti dichiarato: “Ho avuto un buon feeling già dal primo giro e questo mi ha aiutato ad essere preciso nei feedback da dare alla squadra. Oggi ci siamo concentrati sulla priorità assoluta che è rappresentata dal motore. Per ogni Costruttore è fondamentale fare la scelta giusta prima dell’omologazione visto che il motore sarà congelato per tutto l’anno. La cosa positiva e che sia io che Bagnaia abbiamo avuto gli stessi pareri, anche se all’interno del team abbiamo lavorato in due direzioni diverse cercando però di trovare lo stesso obiettivo. Stiamo cercando di trovare l’equilibrio della moto, perché a volte quando si scende in pista si avvertono alcuni problemi, ma la squadra li sta risolvendo in modo positivo”.

GP25 promossa

La GP25 che è stata portata ai test di Barcellona non è troppo diversa rispetto a quella vista oggi a Sepang: “C’è qualche differenza ed è un po meglio di quella di Barcellona, ed abbiamo iniziato a risolvere alcuni problemi. Quando si porta una moto nuova bisogna trovare il giusto equilibrio e provare cose diverse. Per questo motivo io e Pecco stiamo lavorando in modo diverso ma condividiamo molte osservazioni. Sembra che abbiamo tanto tempo in tre giorni ma in realtà non è così”.

Marquez si è trovato subito a suo agio sia con la stabilità in frenata che fisicamente rispetto ad un anno fa quando esordì con la GP23 del Team Gresini: “Oggi mi sentivo molto bene, ma vedemmo domani perché penso che sarà peggio. Anche lo scorso inverno è stato buono, ma mi sono operato al palmo della mano mentre questo’anno sono riuscito a lavorare molto bene e sono stato molto attento con gli allenamenti in motocross, cercando di farmi trovare pronto a livello di preparazione fisica. Mi sento bene anche se ho bisogno di lavorare più del solito rispetto a come ero abituato, perché a 32 anni e per tutti gli infortuni che ho avuto ho bisogno di lavorare di più. Ma lo accetto e lo faccio e nelle 24 ore di una giornata 12 le dedico al mio corpo”.

