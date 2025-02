MotoGP | Sepang Test, Day 1: Quartararo in testa, incidenti per Martín e Fernández

Con l'inizio della sessione ufficiale di test a Sepang, prende ufficialmente il via la stagione 2025 di MotoGP, con tutti i piloti titolari in pista per provare le nuove moto e prepararsi al primo appuntamento del campionato in Tailandia.

Quartararo è l'uomo più veloce in pista, quattro Ducati in Top 5

Nel corso della prima giornata ufficiale della nuova stagione è Fabio Quartararo a chiudere in cima alla classifica, che dopo essere stato in pista per 54 giri, ha chiuso la sessione con un tempo di 1:57.555. Buoni anche i tempi degli altri piloti portabandiera Yamaha, con Jack Miller che si piazza in ottava posizione (1:58.298) e Miguel Oliveira poco lontano, al decimo posto, grazie a un tempo di 1:58.371. In 14esima posizione invece Alex Rins, che con la nuova M1 fa segnare un buon 1:58.652.

Alle spalle del pilota francese si apre invece il terreno di appannaggio Ducati, con Marc Márquez che è il più veloce pilota tra i portabandiera del costruttore italiano, forte dei nuovi colori e in sella alla nuova GP-25, che gli hanno permesso di far segnare un tempo 1:57.606. Lo segue il duo del team Gresini racing, con Álex Márquez in terza posizione (1:57.738) e il rookie Fermín Aldeguer in quarta (1:58.035). Al quinto posto si trova Franco Morbidelli,che con un tempo di 1:58.114 si piazza davanti al compagno Fabio Di Giannantonio, in settima piazza.

Arretrato in classifica invece Francesco Bagnaia, che chiude in 17esima posizione e con un miglior tempo di 1:58.947, accompagnato da Marco Bezzecchi in sella alla sua nuova Aprilia in 18esima posizione.

Primo giorno di rodaggio per KTM, progressi per Honda

Giornata inaugurale promettente in casa Honda, che nel corso del primo giorno di test ha chiuso con Joan Mir in sesta posizione, dopo aver completato 54 giri e aver fatto segnare il suo miglior tempo in 1:58.115, a poca distanza dai rivali. Buoni anche i risultati di Johann Zarco, che con il nono posto e un tempo sul giro di 1:58.332 conferma il buon trend che il costruttore giapponese sembra aver preso in questo primo giorno. Apparentemente più fatica invece per Luca Marini, visto il 15esimo piazzamento, che viene però attenuata dal fatto che il pilota italiano ha completato ben 60 giri nel corso della sessione, dimostrando il lavoro intenso che si sta facendo in Honda.

Giornata molto intensa anche per il debuttante Somkiat Chantra, che porta a casa un totale di 70 giri in sella alla MotoGP, chiudendo in 21esima posizione. Sono stati 58 invece i giri completati per il terzo novizio Ai Ogura, che conclude in 16esima posizione e con un tempo di 1:58.763.

Questo primo giorno di prove è stato di rodaggio e di conoscenza della nuova moto per i piloti del gruppo KTM. Il più veloce di loro è stato Pedro Acosta, grazie al 1:58.396 che gli ha garantito l'undicesima posizione al termine delle ore di test. Lo segue a pochi decimi di distanza il suo nuovo compagno di squadra Brad Binder (1:58.507), insieme a Maverick Viñales, che con i colori del team Tech 3 chiude al 13esimo posto, con un tempo di 1:58.552. Più distanziato invece Enea Bastianini, che conclude con il 19esimo tempo in classifica.

Test già finiti per Raúl Fernández, incidente anche per Jorge Martín

Giornata conclusa prematuramente Raúl Fernández, che dopo essere stato protagonista di un incidente nel corso delle prime ora di test, è stato trasportato prima al centro medico del circuito e poi trasferito in Spagna a causa di una frattura al metacarpo della mano sinistra, che non gli consentirà di prendere parte ai prossimi giorni di prove.

Primo giorno di testa flagellato da una caduta anche per il campione del mondo in carica Jorge Martín, che nelle prime ore di prove è stato protagonista di un brutto high-side in Curva 2, che ha costretto il pilota spagnolo a interrompere prematuramente la sessione di test a causa di una frattura alla mano destra e diverse fratture al piede sinistro.

MotoGP | Sepang Test, Day 1: i risultati del primo giorno

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

