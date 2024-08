Euro F4 | Mugello, round 1: bis di vittorie e leadership per Bohra

Il primo weekend della Euro F4 è appannaggio della US Racing di Akshay Bohra, vincitore di due delle tre corse del fine settimana del Mugello. Il pilota indiano si è imposto nelle gare 1 e 3, mentre la seconda disputata in mattinata è andata alla Van Amersfoort di Hiyu Yamakoshi. Parziale delusione l’incontrastato leader della serie italiana Freddie Slater, a podio solo in gara-2.

Bohra subito protagonista

Il campionato Euro Formula 4 si apre con la vittoria di Akshay Bohra, pilota indiano in forze al team US Racing, capace di confermare la pole position ottenuta poche ore prima. Sul traguardo Bohra ha preceduto di un soffio Hiyu Yamakoshi e Gustav Jonsson, a riprova della grande crescita mostrata dallo svedese nella fase centrale della serie italiana. Risultati che valgono così un doppio piazzamento a podio per il team Van Amersfoort.

Piccola delusione, con tutte e sei le auto fuori dalla top tre, Prema Racing che vede in Kean Nakamura-Berta il meglio piazzato in quarta posizione, pur staccato di oltre sette secondi dal vincitore. Solo quinto il dominatore del campionato italiano Freddie Slater, a precedere altri due compagni di squadra: Dion Gowda e Rashid Al Dhaheri rispettivamente in sesta e settima posizione.

Maxim Rehm piazza la seconda US Racing in ottava posizione, davanti ad Alex Powell ed Ethan Isher, a chiudere i dieci. Gara tutta in salita sin dalla partenza per gli italiani, con Emanuele Olivieri a svettare con una tredicesima posizione finale mentre Davide Larini ed Alvise Rodella hanno chiuso rispettivamente al quindicesimo e diciassettesimo posto. Ventunesimo l’esordiente Mattia Marchiante.

Dominio Yamakoshi in gara-2

La seconda gara del fine settimana è un’egemonia di Hiyu Yamakoshi. Il pilota VAR prende le redini della corsa nelle prime battute di gara prima di recitare un monologo sino alla bandiera a scacchi. Primo podio nella serie europea per Freddie Slater, pur lontano quasi dieci secondi dal leader mentre incollato ai suoi scarichi arriva Gustav Jonsson, a confermare la terza posizione di gara-1.

Appena giù dal podio la US Racing di Jack Beeton, davanti ai compagni di colori Gianmarco Pradel e Maxin Rehm. Dopo i problemi accusati nella prima corsa chiude settimo Tomass Stolcermanis, davanti al poleman Akshay Bohra, solo ottavo. Buona gara per Davide Larini, in nona posizione a precedere Rashid Al Dhaheri che chiude la top ten. Undicesimo Nakamura-Berta mentre va segnalato un buon dodicesimo posto del debuttante brasiliano Guido Gomez. Fuori gara Olivieri, lontani dai punti hanno terminato Rodella e Marchiante.

Ancora Bohra, tra le tante sorprese

Risultati sorprendenti in gara-3, anche complice la difficile gestione dei set di pneumatici durante l’intero weekend. Dopo un passaggio a vuoto nella gara della mattinata Akshay Bohra torna al successo riprendendosi anche la leadership di campionato.

Prima volta a podio nel nuovo capitolo della Euro F4 per Jack Beeton, secondo, stesso discorso per una delle rivelazioni di questa corsa, Ethan Ischer, terzo. Le Prema Racing di Kean Nakamura-Berta e Tomass Stolcermanis chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre è disastrosa la gara di Rashid Al Dhaheri, dopo aver stallato in partenza scattando dalla seconda casella. Negativa anche la gara di Slater, decimo.

A punti Gianmarco Pradel, sesto e Dion Gowda, settimo. Sorprendono l’ottava posizione di Enea Frey e la nona della PHM Aix Racing di Maksimilian Popov. Gara no per Van Amersfoort: Yamakoshi parte dal fondo e rimonta sino all’undicesima posizione, mentre ben tre delle cinque vetture olandesi non hanno terminato la corsa, compresa quella del nostro Alvise Rodella, out dopo un contatto con la US Racing di Kabir Anurag. Quattordicesima e quindicesima posizione per Larini e Olivieri, mentre ventunesimo ha chiuso Marchiante.

La prima classifica dell’anno

Le due vittorie permettono ad Akshay Bohra di chiudere il primo fine settimana del campionato Euro F4 2024 in prima posizione, con 54 punti. 14 i punti che lo dividono da Hiyu Yamakoshi, secondo. Più staccati, a quota 30, si spartiscono il terzo posto Jack Beeton e Gustav Jonsson, un punto più dietro troviamo Freddie Slater. I piloti torneranno in azione tra due settimane in terra austriaca, sul tracciato di Spielberg.

Samuele Fassino