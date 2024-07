Italian F4 | Paul Ricard, gara-3: Nakamura-Berta batte Jonsson al fotofinish

Kean Nakamura-Berta ottiene il suo primo successo nell’Italian F4, azzeccando la lettura di una gara dal meteo incerto. Il pilota Prema Racing ha sopravanzato il rivale Gustav Jonsson proprio nella tornata conclusiva, assicurandosi la terza gara del Paul Ricard. Convincente la prova di Emanuele Olivieri, sesto.

Nakamura-Berta approfitta del meteo per far sua gara-3 del Paul Ricard

Dopo aver condizionato la Regional, la pioggia si rende protagonista anche nell’ultima gara Formula 4. La partenza sotto safety car ha ingannato i primi della classe, costretti nella seconda metà di gara a rientrare in pit per montare gomme da asciutto. Ha pagato invece l’azzardo di schierarsi con gomme d’asciutto, primo su tutti Kean Nakamura-Berta.

Il pilota Prema, al termine di un duello rusticano con il pilota Van Amersfoort Jonsson, ottiene i 25 punti dell’ultima gara del weekend francese. Una manovra aggressiva, quella del pilota nippo-slovacco, conclusa con entrambi i piloti fuori dal tracciato. A chiudere il podio l’altra vettura veneta di Tomas Stolcermanis.

Non sorridono invece i pilota Prema Racing Alex Powell e soprattutto Freddie Slater, traditi da una partenza con gomme da bagnato. Pur in rimonta a suon di giri veloci, il britannico non è andato oltre la ventunesima posizione. Ventisettesimo il suo compagno di squadra, appena dietro all’altra Prema di Rashid Al Dhaheri.

Sesto posto per Olivieri

L’intuito premia Jenzer Motorsport, capace di portare due vetture ad un passo dal podio: l’olandese Reno Francot ha chiuso quinto, precedendo Enea Frey. Miglior risultato nella categoria per Emanuele Olivieri, sesto, davanti a Dion Gowda ed alla Real Racing di Luca Viisoreanu, portando i primi punti alla compagine romena. Prime volte in top ten anche per Lin Hodenius, nono e Maksimilian Popov, decimo.

Vicino alla zona punti Alvise Rodella, dodicesimo, mentre Davide Larini è stato costretto al ritiro dopo tre tornate. Tra i protagonisti del campionato, disastroso il risultato di US Racing, con tutti i piloti a chiudere distanti dalla top ten dopo aver sbagliato la scelta gomme. Stesso discorso per Hiyu Yamakoshi ed Akshay Bohra, che rimangono rispettivamente secondo e terzo nella generale.

Restano due i round al termine della stagione: prossimo round in catalogna, sul circuito barcellonese del Montmelò nel fine settimana del 27-29 settembre.

Samuele Fassino