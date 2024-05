WRC | Rally Portogallo: Rovanperä chiude in testa il venerdì

Il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota) chiude il venerdì del quinto round del Campionato Mondiale Rally FIA 2024 in testa, con un vantaggio di appena un secondo sul compagno di squadra Sébastien Ogier. La giornata in Portogallo ha visto cinque diversi vincitori di tappa, con i primi quattro equipaggi in classifica raggruppati in poco più di cinque secondi.

Mattinata

Takamoto Katsuta ha mantenuto la parola data in merito ad un approccio più aggressivo all'inizio dei rally, issandosi al comando del Vodafone Rally de Portugal nella mattinata, dove le quattro prove su ghiaia hanno visto tre vincitori differenti. Katsuta ha vinto la sfida di apertura della giornata a Mortágua, mantenendo la testa del gruppo grazie ad una serie di tempi interessanti nelle prime cinque tappe.

Ott Tänak pareva in grado di tenere agevolmente la seconda posizione, se non fosse per la strategia sul risparmio delle gomme imposta dal leader del campionato Thierry Neuville: montando la mescola più morbida per la tappa di Arganil ha fatto un balzo in avanti in classifica, passando dalla quarta posizione alla seconda.

Il campione in carica Kalle Rovanperä ha trovato il giusto ritmo ad Arganil, dove ha superato Tänak nella classifica generale, issandosi al terzo posto. Mattinata impegnativa per Sébastien Ogier, quinto con problemi all'interfono, e Dani Sordo, vincitore di due tappe, al sesto posto per problemi all'unità ibrida della sua Hyundai. Adrien Fourmaux ed Elfyn Evans chiudono settimo e ottavo, mentre Grégoire Munster e il leader del WRC2 Oliver Solberg completano i primi dieci posti di mattinata.

Pomeriggio

I piloti entrati in azione per ultimi nella PS6 Lousa 2 (12,28 km) hanno trovato un grip migliore e il risultato migliore è andato a Sébastien Ogier, finito davanti al compagno di squadra Kalle Rovanpera. Entrambi hanno corso con una sola ruota di scorta: un rischio che ha comportato innegabili vantaggio in termini di peso. Ogier è salito terzo, Rovanpera ha preso il comando delle operazioni su Katsuta, mentre Neuville ha perso in un solo colpo tre posizioni.

In P7 Elfyn Evans ha preso il via senza che il blocco delle note per il navigatore Scott Martin: uno smarrimento avvenuto sicuramente tra le prove, che ha aggiunto problemi ad una giornata complicata per lui. Come se non bastasse, Evans ha perso altro tempo a causa di una gomma uscita dal cerchio, dovuta probabilmente ad un urto.

Fondamentalmente la posizione di partenza di Rovanpera e Ogier ha aiutato il duo ad issarsi in testa al gruppo nel pomeriggio, mantenendo la testa anche nelle fasi finali della giornata. Al terzo posto ha chiuso il leader di mattinata Katsuta.

1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h25'00”4 2 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1"0 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4"7 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +5"4 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +17"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +18"1 7 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +31"8 8 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'43"2 9 Munster/Louka Ford Puma Rally1 Hybrid +2'27"3 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +3'42"1

Luca Colombo