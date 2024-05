WRC | Rally Portogallo: il duello tra Neuville ed Evans continua

Riprende questo week-end il FIA World Rally Championship con il Rally Portogallo, quarto round della stagione 2024. La terra torna protagonista dopo le impegnative strade della Croazia che abbiamo visto lo scorso mese.

Riparte quindi il duello per il primato tra Thierry Neuville ed Elfyn Evans, assoluti protagonista della stagione agonistica. Il belga di Hyundai Motorsport precede il gallese di Toyota GR, la coppia è divisa da solamente sei punti. Ogni errore può costare caro in un week-end molto particolare come quello portoghese in cui per la prima volta avremo ben quattro Yaris ufficiali al via.

Toyota all'attacco in Rally Portogallo con 4 auto _ Credits: Toyota GR

Seb e Kalle presenti nel Rally Portogallo



Oltre ad Evans ed a Takamoto Katsuta avremo infatti per la prima volta anche il ritorno di Kalle Rovanperä e Sébastien Ogie, rispettivamente vincitori in Kenya ed in Croazia con margine sui rivali. Il finnico ed il francese possono senza dubbio intromettermi nel duello per il successo sottraendo punti preziosi al titolare Evans ed alla Hyundai di Neuville.

A supporto del nativo di St.Vith ritroveremo come sempre Ott Tanak, l'estone guiderà condividerá il proprio posto in Hyundai con l'esperto spagnolo Dani Sordo.

Adrien Fourmaux unico riferimento per Ford

Menzione speciale per Adrien Fourmaux con la prima Ford Puma Rally1 schierata da M-Sport. Il francese cerca di restare agganciato alla terza posizione assoluta nel Mondiale, un obiettivo non semplice da realizzare visto il deciso ritorno da parte di Ott Tanak.

Toyota e Hyundai restano i riferimenti alla viglia di una lunga parentesi di eventi su sterrato. I giapponesi hanno risposto con forza alle due gioie de coreani ad inizio anno anche se con due piloti che non si impegnano a tempo pieno nella categoria.

Il ritorno di Seb e Kalle può sicuramente regalare un nuovo acuto a Toyota che attualmente non è ancora riuscita a fare la differenza con la propria punta Evans.

Da giovedì il via di uno dei rally più noti del calendario che per l'edizione 2024 avrà ben 22 speciali. L'azione entrerà nel vivo venerdì mattina con la SS2, primo vero test per tutti gli equipaggi.

Luca Pellegrini