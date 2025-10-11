WorldSBK | Estoril, 20° successo di Razgatlıoğlu in Gara 1: "Ero pronto al duello"

Ventesima vittoria della stagione WorldSBK per Toprak Razgatlıoğlu, un altro mattoncino verso il terzo titolo iridato. Il pilota turco ha resistito al ritorno di Nicolò Bulega negli ultimi giri di Gara 1, portando a 41 le lunghezze di vantaggio nei confronti del ducatista.

Toprak vince Gara 1, ma Bulega gli è alle calcagna

Toprak Razgatlıoğlu ha conquistato il successo nella prima gara del fine settimana portoghese del WorldSBK. Un risultato che si aggiunge a quello della Superpole di questa mattina, che ha permesso al pilota turco di partire davanti a tutti. La gara di Razgatlıoğlu non è cominciata nel migliore dei modi, con una partenza non ottimale che lo ha relegato in quarta posizione al primo giro. Tuttavia, grazie all'ottimo passo, il pilota turco è riuscito a rimontare e a sorpassare i primi tre, riconquistando la testa della corsa, che non ha mai lasciato fino alla fine. Un piccolo spavento è arrivato anche negli ultimi giri della corsa, quando Nicolò Bulega ha cercato di rimontare sul #1, senza però riuscirci. Nonostante le problematiche nel gestire la moto, viste fin dal venerdì di libere, Razgatlıoğlu ha saputo gestire la situazione grazie al suo talento ed ha contrastato il rivale in campionato. Tuttavia, nelle interviste sotto il podio, il pilota turco non ha nascosto le difficoltà avute in Gara 1 e quelle che avrà anche domani:

All'inizio avevo tutto sotto controllo, ma da metà gara in avanti Nicolò [Bulega] ha cominciato a recuperare. È risaputo che Ducati abbia più grip, specie in condizioni così calde. Alla fine abbiamo avuto tutti lo stesso livello di aderenza e un po' di scivolamento del posteriore a causa dell'usura della gomma. Ero pronto alla battaglia, ma fortunatamente non si è avvicinato troppo. Negli ultimi giri mi sono limitato a guidare il più rilassato possibile, cercando di non commettere errori. La vittoria è importante per il campionato, ma è stata tutt'altro che facile. Domani saranno due gare complicate.

Razgatlıoğlu vede il campionato

La vittoria di Gara 1 è stata importante per Razgatlıoğlu, che gode di una posizione privilegiata in campionato. A differenza del rivale Nicolò Bulega, il turco di BMW può limitarsi a chiudere sempre in seconda posizione per vincere il campionato, vista la superiorità dei due nei confronti del resto della griglia. Ora il turco ha 41 lunghezze di vantaggio su Bulega che, con buone probabilità, porterà la lotta iridata a Jerez de la Frontera così come lo scorso anno. Con le tre gare previste per questo weekend, Razgatlıoğlu dovrebbe uscire da Estoril con almeno 62 punti di vantaggio nei confronti di Bulega. Al momento ne ha 41: anche se dovesse vincere le due gare domenicali con Bulega 2°, il pilota BMW accumulerebbe 49 lunghezze sul rivale. Lo scenario più probabile è, quindi, quello di vincere il titolo in Gara 1 a Jerez così come nel 2024.

Federica Passoni

Leggi anche: WorldSBK | Estoril, Gara 1: Razgatlıoğlu si impone su Bulega, 3° Bautista