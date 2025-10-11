WorldSBK | Estoril, Gara 1: Razgatlıoğlu si impone su Bulega, 3° Bautista

Sul tracciato di Estoril a vincere la prima gara del weekend portoghese del WorldSBK è Toprak Razgatlıoğlu, che si porta così a casa la prima posizione. Con lui sul podio arriva al secondo posto Nicolò Bulega, con Álvaro Bautista in terza posizione.

Razgatlıoğlu vincitore in Gara 1, Bulega secondo e Bautista sul podio

Sull’asfalto del circuito di Estoril a portarsi a casa la vittoria della prima gara del weekend è stato Toprak Razgatlıoğlu, staccandosi dal resto del gruppo e occupando stabilmente la prima posizione. Inizio niente male per il pilota turco, che con questa vittoria mette il primo tassello per costruire un ottimo weekend in Portogallo, nonostante una partenza non ottimale sia prima che dopo la bandiera rossa. A minacciare la possibilità per il pilota BMW di portarsi a casa la prima posizione ci ha pensato Nicolò Bulega: il pilota numero #11 ha infatti cercato di mettere pressione al rivale, costruendo una corsa all’inseguimento della leadership. Al termine della gara Bulega si è però dovuto accontentare della seconda posizione sul podio, rimandando di un giorno la possibilità di vincere. Chi li accompagna sul podio e chiude a tutti gli effetti la Top 3 è invece Alvaro Bautista. Il pilota di casa Ducati Aruba.it si è infatti preso la terza posizione alla bandiera a scacchi, dopo una gara passata a tenere a bada gli attacchi del centro gruppo. A conquistare la medaglia di legno è stato infatti Andrea Locatelli, che ha chiuso in quarta posizione e ha tenuto dietro di sé Alex Lowes, quinto sotto la bandiera a scacchi. Appena fuori dalla Top 5 arriva poi Jonathan Rea, che si prende la sesta piazza e si posiziona davanti ad un ottimo Xavi Vierge e Andrea Iannone, rispettivamente al sesto e settimo posto.

Gardner e Gerloff in Top 10, out Sofuoglu dopo la bandiera rossa

Ottima gara anche quella portata al termine da Remy Gardner, che sotto la bandiera a scacchi si è preso la nona posizione. Chi chiude a tutti gli effetti la Top 10 e si è reso protagonista di una buona gara è stato Garrett Gerloff, che al termine dei 20 giri previsti si è trovato in decima posizione. Alle spalle del pilota americano arriva poi Axel Bassani, protagonista di una gara conclusa all’undicesimo posto dopo un incidente in partenza che ha coinvolto anche Michael van der Mark e Bahattin Sofuoglu, causando una bandiera rossa. Lo segue a ruota Ryan Vickers - in dodicesima posizione - e da Tito Rabat, che invece si è preso il tredicesimo posto. Le ultime due posizioni che possono garantire dei punti sono occupate infine da Tarran Mackenzie e Michael van der Mark, piloti che sono arrivati rispettivamente in quattordicesima e quindicesima piazza e che quindi portano a casa gli ultimi punti disponibili nella giornata di sabato. Gara più complicata invece per Yari Montella, che ha dovuto concludere anticipatamente la sua gara a pochi giri dalla ripartenza a causa di una caduta. Come lui anche Iker Lecuona, che è stato protagonista di un incidente in curva 3 e ha dovuto abbandonare la competizione a 17 giri dalla fine.

WorldSBK | Estoril: i risultati di Gara 1

Valentina Bossi

