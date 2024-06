Italian F4 | Vallelunga, gara-3: SlaTER! Nuovo sigillo per Prema Racing

Il copione di gara-2 si ripete nell’ultima corsa del weekend di Vallelunga dell'Italian F4. Freddie Slater, dopo aver preso la leadership al via, ha condotto la gara per l’intero corso dei trenta minuti. Confermato in toto il podio della mattinata, con Alex Powell secondo a precedere Hiyu Yamakoshi, sempre più lontano dalla leadership.

Tris di Slater a Vallelunga

Se ancora una volta non c’è stata storia per definire il leader di questa gara, lotta ha caratterizzato la seconda posizione, contesa da Hiyu Yamakoshi ed Alex Powell, con quest’ultimo ad avere la meglio. Una gara nuovamente spezzettata dalle varie neutralizzazioni che hanno limitato l’azione in pista.

Con questo successo, Freddie Slater esce dal round di Vallelunga a bottino pieno, raggiungendo quota 165 punti. Tre piazzamenti a podio non bastano a Yamakoshi per mantenersi in scia, ora lontano ben 38 lunghezze dalla prima posizione assoluta.

Nei brevi momenti di bandiera verde, intensa anche la lotta che ha riguardato la quarta posizione, andata al brasiliano Matheus Ferreira, che uscirà sicuramente felice dal fine settimana laziale. Il pilota parte del programma Alpine ha preceduto la US Racing di Jack Beeton, al quale non sono bastate staccate al limite per mantenere la posizione.

Si conferma un po’ in sordina il weekend di Akshay Bohra, sesto, a precedere Gianmarco Pradel e Kean Nakamura-Berta. Arrivano così i primi punti del round 3 per il pilota nippo-slovacco, ma siamo certi che siano altri i risultati ai quale ambiscono lui e Prema Racing. Discorso che può essere esteso a Rashid Al Dhaheri, nono a fare seguito ad una buona gara-2, mentre Gustav Jonsson chiude decimo ed estende il suo score di piazzamenti consecutivi in top ten.

Stolcermanis continua a guidare la “rookie”

Nella classifica rookie, il secondo posto di Alex Powell è stato sufficiente per aggiudicarsi il titolo di miglior debuttante per la seconda corsa consecutiva, precedendo Nakamura-Berta e Tomass Stolcermanis (dodicesimo al traguardo) per un podio tutto Prema. Il lettone mantiene la leadership nella generale, ma è ora insidiato da vicino dal giamaicano con passaporto statunitense.

Larini appena fuori dai dieci

Tra gli italiani ancora una buona gara per Davide Larini, undicesimo appena fuori dai punti, meno fortune per gli altri due portacolori. Subito fuori dai giochi Alvise Rodella, costretto al pit dopo un contatto nelle prime fasi di gara ed Emanuele Olivieri, sfortunato protagonista di un pesante crash con la VAR di Lin Hodenius. L’incidente ha chiamato in causa la prima delle tre safety car di questa corsa.

Ritroveremo in pista l’Italian F4 per il round numero 4 al Mugello i prossimi 12-14 luglio.

Samuele Fassino