Italian F4 | Vallelunga, gara-2: Slater guida la doppietta Prema Racing

Freddie Slater domina la seconda gara di Vallelunga e continua ad allungare nel campionato Italian F4. Il britannico ha dato prova di tutto il suo talento annullando ogni avversario, a partire dal compagno di team Alex Powell, secondo. Resta in scia ma perde ulteriore terreno Hiyu Yamakoshi, a confermare la terza posizione di gara-1.

Slater in versione schiacciasassi a Vallelunga

Una gara impeccabile quella condotta dal talentino britannico, capace di fare il vuoto alle proprie spalle e guidare una nuova doppietta Prema Racing. Niente da fare per Alex Powell, che conferma la posizione di partenza pur senza mai riuscire ad impensierire il compagno di squadra. Arrivano comunque punti importanti per l’americano-giamaicano, utili specie in ottica classifica rookie dove si trova attualmente in seconda posizione.

Secondo posto, questa volta nella generale, mantenuta da Hiyu Yamakoshi, terzo come in gara-2. Il nipponico perde altri dieci punti dal battistrada e scivola a 28 lunghezze. Conferma la sua crescita il lettone Tomass Stolcermanis, quarto in mattinata e sempre leader della graduatoria riservata ai debuttanti.

In quinta piazza, dopo aver chiuso quasi in volata sul pilota Prema, Matheus Ferreira, pilota brasiliano che sta mostrando bei segnali di crescita in questo round romano. Sorprende in positivo anche la Jenzer Motorsport di Ethan Isher, sesto.

Larini svetta tra gli italiani

Le US Racing di Akshay Bohra e Gianmarco Pradel hanno tagliato il traguardo rispettivamente al settimo ed ottavo posto, davanti a Dion Gowda e Gustav Jonsson, a chiudere i dieci. Buona rimonta, favorita solo in parte dalle eliminazioni degli avversari, per Davide Larini, tredicesimo dopo aver ingaggiato i quotati Jack Beeton e Kean Nakamura-Berta. Gara difficile per Alvise Rodella ed Emanuele Olivieri, rispettivamente in ventunesima e ventiduesima posizione.

Gara frizzante ma meno caotica rispetto a ieri. Tra i protagonisti, da segnalare il ritiro di Rashid Al Dhaheri, protagonista di un contatto con la R-ace GP di Luka Sammalisto, che ha messo fuori gara anche il finnico. Questo pomeriggio, con partenza prevista per le 14:25, l’ultima corsa del weekend.

Samuele Fassino