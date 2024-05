MotoGP | GP Catalunya, Aleix Espargarò si ritira: "Grazie Aprilia, abbiamo fatto la storia"

"A fine stagione mi ritiro". Va subito al punto Aleix Espargarò nella conferenza stampa speciale nel giovedì del GP di Catalunya. Un annuncio che era nell'aria, ma che ugualmente commosso il pilota spagnolo, che dice così addio al Motomondiale dopo vent'anni di carriera.

Aleix Espargarò, vent'anni di carriera… come il vino

Come detto, quindi, quella in corso sarà l'ultima stagione di Aleix Espargarò, pronto ad appendere il casco al chiodo definitivamente a fine 2024. Una decisione presa più col cuore che con la testa, come ha raccontato lui stesso: “Ho commesso molti errori nella mia vita perché ho sempre seguito il cuore e non la testa… sono fatto così. Ora la testa mi dice che potrei continuare, che sono veloce e che mi trovo in una griglia con i migliori piloti della storia. Mi sento competitivo e bene fisicamente… ma il cuore mi chiede di fermarmi e passare più tempo a casa insieme ai miei figli e a mia moglie. Per questo ho deciso di fare un passo indietro e godermi la vita da un punto di vista più tranquillo.”

A fine anno, dunque, si chiude una storia iniziata nel lontano 2004, con l'esordio come wild card nel GP di Valencia in 125cc. Un percorso di certo poco lineare, ma non per questo meno significativo: “Come pilota professionista in MotoGP ho avuto un percorso ‘strano’: nulla è facile per un pilota, nessuno ti regala niente, ma nel mio caso è stato tutto estremamente diverso. Penso che nessuno avrebbe mai immaginato che a trent'anni avrei potuto vincere delle gare e conquistare podi con una Casa che non lo aveva mai fatto prima. Sono molto felice e orgoglioso di dove sono arrivato e sono sicuro che anche il bambino che anni fa faceva qui il suo debutto ora sarebbe felice”.

Quel legame speciale con Montmelò… e con Aprilia

La notizia arriva alla vigilia di un appuntamento speciale per Aleix Espargarò: è proprio qui che lo scorso anno conquistò un'incredibile doppietta Sprint-gara. “Montmelò è dove ho iniziato a correre in moto e, soprattutto, dove lo scorso anno ho coronato quello che era un sogno per me: vincere una gara. Era il posto perfetto per dare questo annuncio”.

Grande commozione e applausi per lui nella sala stampa del Montmelò. Presenti molti piloti, tra cui il grande amico Jorge Martin, così come il team Aprilia, la Casa a cui Espargarò ha indissolubilmente legato il suo nome. Una squadra - quasi una famiglia - a cui il pilota iberico ha fatto una dedica speciale: “Voglio ringraziare Aprilia perché gli ultimi tre anni sono stati un sogno per quello che abbiamo ottenuto. Da quando sono arrivato qui con Romano [Albesiano], poi con Massimo [Rivola] e Paolo [Bonora] ad oggi sono successe molte cose: credo che abbiamo fatto la storia. Sarò eternamente grato per quello che mi hanno dato e quello che credo di aver dato a loro.

Non sono mancati i ringraziamenti - e gli abbracci - anche alla famiglia Ezpeleta: “Voglio ringraziare anche Carmelo e Carlos perché sono cresciuto qui, questo è stato la mia vita, la mia scuola… il mio tutto". E a proposito di famiglia, non sono mancati i ringraziamenti anche alla moglie Laura e al fratello Pol: "Grazie anche alla mia famiglia, a mia moglie e a mio fratello, mio punto di riferimento, che sono sempre stati al mio fianco e sono il meglio della mia vita. Grazie anche al mio preparatore personale Albert Valera, senza il quale la mia carriera sportiva non sarebbe stata la stessa e ora è un pilastro della mia vita”. Infine, visibilmente commosso, Aleix ha voluto ringraziare i suoi colleghi: “Grazie a tutti voi, ho dato il meglio di me”.

Da Montmelò - Giorgia Guarnieri

