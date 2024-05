MotoGP | GP Catalunya: info e orari tv del sesto round

La MotoGP entra nel vivo della stagione europea con il Gran Premio della Catalunya, sesto appuntamento del Motomondiale 2024. Nel circuito del Montmeló riparte la rincorsa a Jorge Martín, leader della classifica. Andiamo a scoprire info e orari.

Tra le colline del Circuit de Barcelona-Catalunya la MotoGP è pronta a regalare spettacolo nella sesta tappa stagionale, a cui si arriva con Jorge Martín (129 punti) in nutrito vantaggio di 38 lunghezze su Pecco Bagnaia. La dominante prestazione di Le Mans non può che aver galvanizzato l'attuale leader del mondiale, determinato ad estender un gap che già ora si attesta su un intero weekend di margine sul Campione del Mondo in carica. La terza piazza è divisa a pari punti (89) da Marc Marquez ed Enea Bastianini, mentre poco più indietro troviamo Maverick Viñales su Aprilia, marchio che un anno fa ha fatto man bassa in terra catalana grazie alla vittoria di Aleix Espargaró (quest'anno decisamente meno efficace) ed al secondo posto di “Top Gun”. Gli addetti ai lavori si aspettano una decisa ripresa di KTM: il miglior portacolori è Pedro Acosta, 6° a quota 73 punti, seguito a 6 punti da un Brad Binder che da quattro gare non sale sul podio.

IL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

La mappa del Circuit de Barcelona-Catalunya

Lunghezza: 4,6 km

Curve: 14 (8 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 1074 metri

Distanza gara MotoE: 7 giri (32,6km)

Distanza gara Moto3: 18 giri (83,8 km)

Distanza gara Moto2: 21 giri (97,8 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 Giri (55,2 km)

Distanza gara MotoGP: 24 Giri (111,7 km)

ORARI E PROGRAMMA GP CATALUNYA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP in Catalunya sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 proporrà in chiaro le dirette delle qualifiche, delle due gare di MotoE e della MotoGP Sprint, offrendo in differita le gare della domenica (Moto3 13:05, Moto2 14:20 e MotoGP 16:05). Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio della Catalunta 2024.

Giovedì 23 maggio

16:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 24 maggio

8:30 | MotoE - FP1

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

12:25 | MotoE - FP2

13:15 | Moto3 - FP2

14:05 | Moto2 - FP2

15:00 | MotoGP - Prove

16:15 | MotoE - Qualifiche

Sabato 25 maggio

08:40 | Moto3 - FP3

09:25 | Moto2 - FP3

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:15 | MotoE - Gara 1

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

16:10 | MotoE - Gara 2

Domenica 26 maggio

09:40 | MotoGP - Warm Up

10:00 | Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 - Gara

12:15 | Moto2 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

Matteo Pittaccio