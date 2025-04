Moto3 | GP Qatar, Gara: Ángel Piqueras vince in volata su Furusato e Yamanaka

La solita gara di gruppo per la Moto3 nel GP del Qatar, nessuno è riuscito a rompere il gruppetto di testa e a trionfare davanti a tutti alla fine è stato Ángel Piqueras, seguito da Taiyo Furusato e Ryusei Yamanaka.

Ángel Piqueras vince in volata

Un arrivo in volata ha decretato il vincitore della Moto3 a Lusail. È stata una battaglia fino all'ultima curva e alla fine è stato Ángel Piqueras a tagliare per primo il traguardo. Un trionfo spettacolare per il #36 che porta a due il numero di vittorie in questa stagione e si prende la testa del mondiale. Lo segue Taiyo Furusato: il pilota giapponese del team Honda si è visto sfumare la prima vittoria proprio sul traguardo per pochi millesimi. A chiudere il podio è il poleman Ryusei Yamanaka. Il pilota del team MT Helmets - MSi, ha dimostrato di avere un ottimo passo e ha conquistato il primo podio della stagione, il secondo della sua lunga carriera nella entry class.

Medaglia di legno per Joel Kelso, che è rimasto con il gruppetto di testa per tutta la gara, ma nel corso dell'ultimo giro non è riuscito a inserirsi nella lotta con i primi tre. Alle sue spalle un buon quinto posto per Riccardo Rossi, seguito da David Muñoz. Il pilota spagnolo conquista i suoi primi punti stagionali, anche se con l'amaro in bocca perché aveva il passo per poter rimanere con il gruppo di testa. Purtroppo, però, un contatto con Dennis Foggia gli aveva fatto perdere contatto con il gruppo dei migliori, mentre il romano è caduto. Quartetto italiano alle sue spalle: settima posizione per Luca Lunetta, seguito dall'infortunato Stefano Nepa. In nona posizione Nicola Carraro e alle sue spalle a chiudere la top 10 Guido Pini.

José Antonio Rueda si ritira e perde la leadership

È arrivato il ritiro in Qatar per José Antonio Rueda. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo aveva tentato la fuga per tentare di rompere il gruppo di testa, ma non gli era riuscita. All'ultimo giro poi il #99 si è ritirato a causa di un problema sulla sua moto. A terra, invece, Dennis Foggia che aveva dimostrato di avere il passo per stare con il gruppo di testa. La troppa foga, però, lo ha visto azzardare un sorpasso su David Muñoz, causando un contatto tra i due, che ha portato alla caduta del pilota italiano. Tra i piloti ritirati anche Adrián Fernández. Dopo aver scontato il long lap penalty, il pilota spagnolo non ha mai trovato il ritmo per ricucirsi con il gruppo di testa. Grande peccato anche per il compagno di squadra David Almansa che si trovava nella lotta per il podio, ma una caduta lo ha relegato al fondo del gruppo, chiudendo in sedicesima posizione.

Moto3 | GP Qatar: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea

Leggi anche: Moto3 | GP Qatar, Qualifiche: Yamanaka conquista la prima pole