Moto3 | GP Qatar, Qualifiche: Yamanaka conquista la prima pole

Nella sessione di qualifiche di Moto3 del GP del Qatar è Ryusei Yamanaka a trionfare davanti a tutti. Di fianco a lui Joel Kelso e a completare la prima fila José Antonio Rueda.

La prima pole per Ryusei Yamanaka

É stata una sessione di qualifiche molto combattuta per la Moto3 e alla fine a trionfare davanti a tutti è stato Ryusei Yamanaka, in 2:02.638. Il pilota giapponese scatterà per la prima volta in carriera davanti a tutti e domani inseguirà il sogno di conquistare anche la sua prima vittoria nella entry class. Ad affiancarlo in prima fila è il pilota del team Level Up - MSI, Joel Kelso, che ha visto sfumare la pole per soli 41 millesimi. A chiudere la prima fila è il leader del mondiale José Antonio Rueda (2:02.914).

Conquista una buona seconda fila Riccardo Rossi, che porta la sua moto del team SIC58 in quarta posizione, chiudendo il suo miglior giro in 2:02.938. Quinta posizione per Ángel Piqueras che domani cercherà di strappare la vittoria al favorito, José Antonio Rueda, per accorciare la distanza dalla vetta del mondiale. Alle loro spalle, in sesta posizione, Alvaro Carpe. Il pilota spagnolo però si è reso protagonista di un incidente con Scott Ogden e questo lo porterà probabilmente a ricevere una penalità per la gara di domani.

Adrián Fernández è settimo, ma con un long lap

Adrián Fernández, passato dal Q1, si era dimostrato competitivo e sembrava essere un contente per la pole position. Il pilota spagnolo del team Leopard Racing ha, però, chiuso, la sua qualifica in settima posizione, ma dovrà scontare un long lap penalty durante la gara, a causa di un incidente di cui è stato protagonista nelle prove libere. Di fianco a lui in griglia di partenza, il compagno di squadra David Almansa, seguito da Guido Pini e Nicola Carraro.

É solo undicesimo David Muñoz che, dopo il difficile inizio di stagione, nella gara di domani dovrà cercare di portare a casa i primi punti stagionali. Tredicesimo Dennis Foggia in 2:03.989, a +1.351 dalla pole position. Quindicesima posizione per l'infortunato Stefano Nepa, alle spalle di Scott Ogden. Delusione, invece, per Luca Lunetta solo diciassettesimo.

Credits: MotoGP

Giulia Pea