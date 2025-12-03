F1 | Svelate le prime date per le monoposto 2026: la novità Cadillac al Super Bowl

La stagione 2026 di F1 si prepara a essere una delle più rivoluzionarie degli ultimi decenni. Con l’arrivo del nuovo regolamento, modifiche tecniche sostanziali a power unit, aerodinamica e telaio, ogni squadra dovrà ripartire quasi da zero. In questo contesto, l’ingresso ufficiale di Audi e di Cadillac come undicesimo team introduce un elemento di rottura che potrebbe cambiare gli equilibri tradizionali.

Cadillac: il grande debutto americano

Il 2026 segnerà l’ingresso ufficiale della scuderia americana nel paddock, pronta a farsi notare fin dal primo giorno. Sostenuta da General Motors e con la collaborazione tecnica di Ferrari, Cadillac punta a un ruolo da protagonista in griglia.

Per il debutto in pista, Cadillac ha puntato su due piloti veterani e di grande esperienza: Valtteri Bottas e Sergio Pérez. Entrambi con centinaia di Gran Premi alle spalle e vittorie nel proprio palmarès, rappresentano una scelta pragmatica: non serve sperimentare, ma avere mano solida fin da subito. Secondo le dichiarazioni del team, la combinazione dei loro profili — esperienza, competenza tecnica e capacità di adattamento — rappresenta un “segnale forte” dell’intento di non limitarsi a partecipare, ma di provare fin da subito a essere competitivi.

Per la sua stagione d’esordio, Cadillac utilizzerà motori forniti da Ferrari, collaborazione che gli ha già permesso di testare sul circuito di Imola in vista del 2026. Questo accordo consente al team USA di concentrarsi su telaio, aerodinamica e struttura, mentre GM lavorerà allo sviluppo della propria power unit, con l’obiettivo di diventare a tutti gli effetti un top team entro la fine del decennio.

Livrea svelata al Super Bowl. Dan Towriss: “L'occasione perfetta”

Il debutto della livrea del team sarà all’insegna dello spettacolo, in perfetto stile americano. Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, durante il Super Bowl LX al Levi’s Stadium di Santa Clara, un spot pubblicitario mostrerà per la prima volta i colori e l’identità visiva che vestirà la Cadillac F1.

Dan Towriss, CEO del team, ha commentato con entusiasmo l’annuncio:

Il Super Bowl è uno dei rari momenti della cultura americana in cui sport, intrattenimento e narrazione si incontrano. Ci offre l’occasione perfetta per presentare il Cadillac Formula 1 Team su un palcoscenico che riflette chi siamo. Siamo orgogliosi delle nostre radici americane e vogliamo presentarci in un modo audace, innovativo e distintamente nostro.

Credits: Cadillac f1 Official Website

Con questo debutto spettacolare, Cadillac non punta solo a partecipare, ma a lasciare il segno sin dalla prima stagione. Il team americano combina ambizione, innovazione tecnica e una forte identità culturale, pronto a sfidare le scuderie storiche della Formula 1 e a conquistare l’attenzione del paddock e dei tifosi di tutto il mondo.

Il calendario delle presentazioni 2026

Anche altri team hanno annunciato negli ultimi giorni la data di presentazione della livrea. Questa “fase zero” di presentazioni segna un cambiamento nella prassi rispetto agli anni passati, per venire incontro a un calendario 2026 molto serrato che vedrà i primi test, a porte chiuse, svolgersi già a gennaio: nello specifico a Barcellona dal 26 al 30.

15 gennaio: Red Bull Racing e Racing Bulls faranno una presentazione congiunta delle livree, a Detroit, sede Ford/Red Bull Powertrains.

e faranno una presentazione congiunta delle livree, a Detroit, sede Ford/Red Bull Powertrains. 23 gennaio: Alpine presenterà a Barcellona, sede dei primi test invernali, la vettura del 2026

presenterà a Barcellona, sede dei primi test invernali, la vettura del 2026 8 febbraio: in concomitanza con il Super Bowl, Cadillac presenterà la livrea della sua prima F1

presenterà la livrea della sua prima F1 9 febbraio: data definita dall'Aston Martin per la presentazione della monoposto 2026

Altri team non hanno ancora ufficializzato le date, ma l’attività preliminare è già in fermento.

Simone Cigna