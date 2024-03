FIA F2 | Antonelli e Prema a caccia di conferme in Australia

Torna il campionato FIA Formula 2, che assieme al Circus della classe Regina si trasferirà Oltreoceano per il terzo appuntamento del campionato 2024. Dopo il dominio di Zane Maloney a Sakhir, il round dell’Arabia Saudita ha proposto nuovi protagonisti all’interno di una stagione che si preannuncia ancora una volta ricca di equilibrio e spettacolo.

Nuove sfide per la Formula 2 a Melbourne

Per il secondo anno il campionato Formula 2 targato FIA approda in Australia. La categoria propedeutica d’eccellenza, assieme alla sorella minore F3, saranno protagoniste nel weekend di Melbourne arricchendo il suggestivo scenario all’interno dell’Albert Park.

Se a Sakhir era stato Zane Maloney a fare il vuoto, Jeddah ha premiato Enzo Fittipaldi autore di una Feature Race magistrale. Il podio di gara-1 unito al trionfo nel main event del fine settimana ha permesso al pilota brasiliano di issarsi in seconda posizione proprio alle spalle del rivale barbadiano. L’alfiere della Sauber Academy ha limitato i danni dopo una sessione di qualifica complicata, concludendo in zona punti entrambe le corse e conservando un margine di 15 punti sul primo avversario.

L’Arabia Saudita ha sancito il ritorno di Prema Racing dopo aver girato a vuoto nel primo round. La squadra spera di ritrovare un Oliver Bearman galvanizzato dalla sua esperienza in Formula 1 e nella conferma di un Andrea Kimi Antonelli già grande protagonista nelle aree nobili della classifica.

Secondo round per la Formula 3

Dopo il battesimo in Bahrain, torna anche la Formula 3. Arvid Lindblad e Luke Browning si sono spartiti le vittorie del primo weekend stagionali ma se il primo, rookie e cavallino del roster Red Bull, ha beneficiato della griglia invertita di gara-1, l’alfiere britannico che corre con colori Williams ha mostrato un ritmo migliore.

Ancora fermo a zero punti il pilota accreditato del miglior passo dell’intera griglia, Dino Beganovic, sfortunato nel round di apertura. Molta attesa anche attorno agli italiani Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, a punti in entrambe le corse del Bahrain.

Info e caratteristiche del tracciato australiano

L’Albert Park di Melbourne è un circuito semipermanente di 5.278 metri. Il tracciato è diviso in tre settori quasi completamente diversi tra loro: il primo tratto è quello più tecnico, mentre il secondo parziale lo si percorre tutto a gas spalancato. Il settore 3 è invece contraddistinto da una serie di curvoni a media velocità per un totale di 14 pieghe, 9 a destra e 5 a sinistra.

Saranno ben quattro le zone drs: la prima sul rettilineo dei box, la seconda tra le curve 2 e 3. Il terzo boost di velocità lo si attiva nell’ultima parte dell’allungo che parte da curva 7 e termina alla 9. Dopo la velocissima chicane 9-10 arriva la quarta e ultima zona di attivazione drs.

Lo scorso anno la qualifica Formula 2 ha premiato Ayumu Iwasa in 1:45.118, ottenuto su pista bagnata, mentre in Formula 3 è stato Gabriel Bortoleto, questa volta su asciutto, a segnare l’attuale record per la categoria in 1:33.025. Per la serie più piccola la gomma prescelta è la media, mentre in F2 i due compound scelti sono la media e la supersoft.

Orari e diretta tv

Sky Sport F1 sulla tv satellitare e Now in Streaming trasmetteranno in diretta l’intero weekend delle due categorie. In chiaro su Cielo alle 00:30 di domenica verrà messa in onda, in differita, la Sprint Race Formula 2, a seguire live la gara lunga del fine settimana.

Giovedì 21 marzo

22.50 – 23.35: Prove libere F3 (Sky Sport F1, Now)

Venerdì 22 marzo

00.00 – 00.45: Prove libere F2 (Sky Sport F1, Now)

04.00 – 04.30: Qualifiche F3 (Sky Sport F1, Now)

07.30 – 08.00: Qualifiche F2 (Sky Sport F1, Now)

Sabato 24 marzo

01.15 – 01.55: Sprint Race F3 (Sky Sport F1, Now)

04.15 – 05.00: Sprint Race F2 (Sky Sport F1, Now, Cielo [differita alle 00:30 di domenica])

23.05 – 23.50: Feature Race F3 (Sky Sport F1, Now)

Domenica 25 marzo

01.35 – 02.35 : Feature Race F2 (Sky Sport F1, Now, Cielo)

Samuele Fassino