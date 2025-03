MotoGP | GP Argentina, Sprint: ancora doppietta dei fratelli Márquez, Bagnaia terzo

La MotoGP torna a gareggiare in Argentina dopo un anno di assenza con la Gara Sprint, che ha come suo vincitore Marc Márquez, primo al traguardo seguito dal fratello Álex e Francesco Bagnaia a chiudere il podio.

Marc Márquez imprendibile e sempre in testa, lo insegue il fratello Álex

Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il vincitore della gara “corta” è Marc Márquez, che dopo essere rimasto in testa per tutta la durata della corsa chiude vincendo davanti al fratello Álex Márquez e lasciando il vuoto dietro il duo di testa. A chiudere il podio in terza posizione si piazza Francesco Bagnaia, che è stato capace di mantenere la posizione e di rimanere in Top 3 nonostante l'impossibilità di attaccare i piloti davanti, amministrando il distacco con Johann Zarco al quarto posto.

Quinta posizione al traguardo per Fabio di Giannantonio, che finalmente torna all'interno della cinquina di testa dopo un primo weekend di stagione in Thailandia non altrettanto spumeggiante. Il pilota di casa Pertamina Enduro VR46 è inoltre il primo di una fila di italiani, con alle sue spalle in sesta e settima posizione rispettivamente Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Mir all'attacco su Acosta, degrado per Quartararo

Ottava piazza per Joan Mir, seconda migliore Honda in pista dopo il compagno di marca Zarco al quarto posto, che è riuscito a rientrare all'interno della zona punti dopo una bagarre durata diversi giri con Pedro Acosta, che si è dovuto accontentare del nono posto dopo aver perso diverse posizioni nel corso dei primi momenti di gara. Ultima posizione nella Top 10 occupata da Fabio Quartararo, che dopo un'ottima sessione di qualifica non è riuscito a tenere il ritmo del gruppo di testa, ritrovandosi costretto a cedere alcune posizioni e chiudere in decima piazza, davanti al compagno di marca Jack Miller - undicesimo al traguardo - e al compagno di squadra Alex Rins, che invece ha chiuso dodicesimo.

Ancora molta fatica per Luca Marini, che porta a casa una 13esima posizione portandosi alle spalle un altrettanto affaticato Enea Bastianini in 14esima piazza, che chiude la Gara Sprint piazzandosi davanti al duo del team Aprilia Trackhouse, con Ai Ogura 15esimo e Raúl Fernández 16esimo. Completano la classifica Somkiat Chantra in 17esima posizione, Maverick Viñales in 18esima e Fermín Aldeguer ultimo dei piloti ad avere concluso la gara, dopo un contatto con Miguel Oliveira che l'ha costretto a perdere posizioni, mentre il pilota portoghese è stato costretto al ritiro.

MotoGP | GP Argentina: i risultati della Gara Sprint

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

