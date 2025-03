Moto2 | GP Argentina, Qualifiche: González da record a Termas de Río Hondo

Anche la Moto2 trova lo stesso poleman della Thailandia: Manuel González è il primo uomo sotto il muro del 1'41" e, grazie al 1:40.870, si prende la partenza al palo anche a Termas de Río Hondo. Dietro allo spagnolo la Boscoscuro di Jake Dixon, mentre a chiudere la prima fila è Marcos Ramírez.

González in pole, ma è di Escrig il vero miracolo

Manuel González conferma quanto di buono fatto vedere a Buriram, confermandosi come il più veloce in Moto2 sul tracciato argentino. Il 1:40.870 è storico per la categoria, dato che nessuno mai prima del #18 era sceso al di sotto del 1'41". González ci è riuscito in ben due occasioni, dato che anche l'ultimo giro è stato al di sotto di una soglia invalicabile per tutti. Per la gara, però, sono in molti i pretendenti: il primo è senza dubbio Jake Dixon, il quale è finalmente parso in forma insieme alla Boscoscuro del team Marc VDS. A chiudere la prima fila è Marcos Ramírez, solido per tutta la durata del turno e capace di precedere di soli 18 millesimi l'eroe di giornata. Álex Escrig porta la Forward in seconda fila grazie ad un giro fenomentale in 1:41.114 dopo essere passato per il taglio del Q1 e, quindi, con un solo treno di gomme a sua disposizione.

Moreira salva il risultato, italiani in top 10

L'esclusione al venerdì di Diogo Moreira aveva fatto scalpore per quanto fatto vedere dal brasiliano nel pre-stagione. Il pilota Italtrans ha passato il taglio del Q1 insieme a Filip Salač e i due completano la seconda fila insieme a Escrig rispettivamente in 5ª e 6ª posizione. La Boscoscuro di Alonso López apre la terza fila dopo una gara in Thailandia sottotono, mentre Darryn Binder e Celestino Vietti gli saranno a fianco. Peccato per il torinese, che nell'ultima parte di pista trova il suo tallone d'Achille così come al Chang International Circuit. Decima posizione per Tony Arbolino, decisamente più in palla rispetto al primo appuntamento dell'anno nella sua nuova avventura in Boscoscuro.

Solo 17° Arón Canet dopo il botto patito ieri nella sessione di Practice, per lui si prospetta una gara in salita. 20ª posizione per il campione uscente della Moto3 David Alonso, mentre è notte fonda per Senna Agius: l'australiano, 3° in Thailandia, partirà 22° davanti a Izan Guevara.

Moto2 | GP Argentina: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

