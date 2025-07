MotoGP | GP Repubblica Ceca, Sprint: Márquez inevitabile, 3° Bastianini

Sul tracciato di Brno è Marc Márquez il vincitore della Gara Sprint del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP, imponendo il suo passo sul resto del gruppo e prendendosi la prima posizione. Lo accompagnano sul podio Pedro Acosta, secondo al traguardo, e Enea Bastianini in terza piazza.

Marc Márquez vincitore e scagionato dall'investigazione

Nella prima Gara Sprint della storia del circuito di Brno e nella prima corsa di MotoGP dopo cinque anni di assenza, è Marc Márquez a prendersi la medaglia d’oro della “gara corta”. Il numero #93 ha infatti imposto fin da subito il suo ritmo, superando il pole man Pecco Bagnaia e portandosi in prima posizione, per poi cedere forzatamente la prima posizione a Pedro Acosta per alcuni giri a causa dell’eccessiva pressione delle gomme. Nonostante questo le posizioni si sono poi invertite nuovamente, lasciando che lo spagnolo di Ducati andasse a vincere la corsa al termine dei dieci giri previsti, guadagnandosi però un’investigazione per la pressione della gomma, da cui è stato poi sollevato. In seconda piazza arriva quindi Acosta, che dopo aver scalato diverse posizioni all’inizio della corsa è riuscito a inserirsi all’interno delle posizioni del podio, arrivando a minacciare Márquez per la vittoria e tenendosi stretta la medaglia d’argento. Sul podio insieme al duo di piloti spagnoli si trova un inaspettato Enea Bastianini, che ha approfittato della confusione nelle posizioni di testa per poter conquistare la terza posizione al traguardo.

La medaglia di legno va poi a Marco Bezzecchi, che per tutta la durata della corsa ha tentato di terminare sul podio, superando Fabio Quartararo e prendendosi in ultima istanza la quarta posizione. Quinto posto quindi per il pilota francese, che dopo essere partito dalla prima fila non è riuscito a tenere il passo dei piloti di testa, venendo inevitabilmente superato giro dopo giro, ma mantenendo comunque un piazzamento all’interno della zona punti. Alle sue spalle arriva un ottimo Raul Fernandez, che ha dimostrato di poter essere particolarmente veloce su questo tracciato, arrivando in più occasioni a ridosso della Top 4, ma dovendo terminare in sesta posizione.

Disastro per Bagnaia, 17° Álex Márquez

Gara partita dalla pole position rovinata per Pecco Bagnaia, che dopo aver riscontrato lo stesso problema del suo compagno Márquez per la pressione della gomma, ha dovuto accodarsi e cedere quella che fino a quel momento era la sua seconda posizione. Questo ha portato a una perdita di performance da parte dell’italiano, che non è riuscito a restare nelle posizioni del podio e ha chiuso in settima posizione, portando dietro di sé Johann Zarco, ottavo al traguardo.

Esenti dal chaos delle prime posizioni sono stati i piloti della parte centrale del gruppo, con un ottimo nono posto per Pol Espargaro, che è riuscito a tenere a bada gli attacchi del pilota KTM ufficiale Brad Binder, che invece si è dovuto accontentare della decima piazza. Appena fuori dalla Top 10 si posiziona invece Jorge Martin, che non prende punti per poco e conclude in undicesima posizione, lasciandosi alle spalle Jack Miller e Miguel Oliveira, rispettivamente in dodicesima e tredicesima piazza. Gara da dimenticare per Álex Márquez, che ha avuto un grosso problema di scivolamento in partenza e si è ritrovato infondo al gruppo in diciassettesima posizione, con davanti a sé il compagno Fermin Aldeguer, Luca Marini e Ai Ogura.

MotoGP | GP Repubblica Ceca: i risultati della Sprint

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

