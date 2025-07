MotoGP | GP Repubblica Ceca, Qualifiche: Bagnaia si rifà, è pole

La risposta del campione, quando meno ce lo si aspettava: Francesco Bagnaia si riprende dall'arrabbiatura del venerdì per prendersi la prima pole position dell'anno in MotoGP. Marc Márquez è caduto alla penultima curva dell'ultimo giro, accontentandosi della 2ª posizione davanti a Fabio Quartararo.

Dal Q1 alla pole: risposta da campione per Bagnaia

Il venerdì di Francesco Bagnaia era stato influenzato da una scelta sbagliata della squadra, che lo ha relegato al Q1. Nonostante i problemi, il due volte iridato in top class ha sfruttato al meglio la prima sessione per capire ancora di più la sua Desmosedici GP25, passando il taglio insieme a Raúl Fernández. Il giro convincente della prima sessione è stato ripetuto dall'unico tentativo del Q2: 1:52.303 per il #63, che si era messo in vetta alla classifica prima dell'ultimo giro disponibile.

Proprio a tempo scaduto Marc Márquez sembrava poter essere l'unico in grado di mettersi tra Bagnaia e la pole position. Il leader del campionato aveva oltre due decimi di vantaggio al termine del terzo settore, ma un errore alla penultima curva lo ha tradito. Entrato veloce, leggermente in sovrasterzo, il #93 non ha saputo mantenere in linea la sua Ducati, cadendo e accontentandosi così della 2ª posizione. Prima fila anche per l'ormai habitué del giro secco Fabio Quartararo, che rimette Yamaha in prima fila: sono 305 i millesimi che il francese paga da Pecco.

Ultimo giro pieno di cadute, rammarico Bezzecchi

La 25ª pole position di Francesco Bagnaia è stata resa possibile da una serie di cadute. La prima in ordine cronologico è quella di Marco Bezzecchi, arrivato lungo nel tentativo lanciato in curva 1. Il pilota di Rimini ha provato a fermare la sua Aprilia RS-GP prima di impattare sugli air-fence, causando una bandiera gialla che ha cancellato un tentativo del secondo run a chiunque. Bez porta comunque Aprilia in quarta posizione, aprendo così la seconda fila davanti alla Honda di Joan Mir e alla moto gemella guidata da Raúl Fernández. Lo spagnolo di Trackhouse trova ancora una volta conferme sul giro secco, portando una seconda fila a casa per la squadra americana.

Terza fila, con un pelo di rammarico, per Pedro Acosta e Álex Márquez: lo spagnolo di Gresini Racing è solo 8° dopo non aver sfruttato l'ultimo tentativo. Rimasto dietro a Bagnaia, il catalano ha subìto un rallentamento che non ha portato ad un miglioramento. Chiude la terza fila Johann Zarco, che è caduto proprio qualche secondo prima di Marc Márquez alla penultima curva. Decima posizione per Jack Miller (caduto in curva 10, ndr), davanti a Enea Bastianini ed il rientrante Jorge Martín, fanalino di coda nel Q2. Fabio Di Giannantonio non ha trovato la qualificazione al Q2 di poco, dovendosi accontentare della 13ª casella. Luca Marini è 16°.

MotoGP | GP Repubblica Ceca: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

