CIV | Vallelunga, Supersport Gara 1: ritorno alla vittoria da dominatore per Dalla Porta

Il campione del mondo Moto3 2019 torna sul gradino più alto del podio nel Dunlop CIV Supersport 600 Next Gen. Il fine settimana di Misano aveva visto Lorenzo Dalla Porta arrendersi in Gara 2 a causa di un problema sulla sua Yamaha R6, non potendo nemmeno partire. La tappa sul circuito di Vallelunga, fino ad ora, si è rivelata proficua per il pilota di Prato, che torna al successo dopo 10 anni nell'italiano. Luca Ottaviani e Andrea Giombini completano il podio.

Ottaviani e MV Agusta si devono arrendere a Dalla Porta

Luca Ottaviani, uno dei favoriti per questa stagione 2024 del CIV Supersport 600, si prende la seconda piazza dopo essere partito dalla stessa posizione alle spalle di Lorenzo Dalla Porta. Il classe '97 del team AltoGO regola il #111 imprimendo un distacco di +4.094. Cosi come Giombini, terzo a + 4.762 e al secondo podio consecutivo dopo quello di Misano. Un ritorno al trionfo, per lo meno nel campionato italiano, viste i recenti ottimi risultati del toscano nella classe Stock 600 nel contesto del JuniorGP. Nel campionato italiano, Dalla Porta non vinceva addirittura dal 2014 in classe Moto3.

A Vallelunga ci siamo rifatti, rispetto a Misano. L'avevamo preparata venendo tempo fa con il team in occasione della Coppa Italia. Ci siamo fatti trovare pronti anche in termini di assetto e degrado gomma. Io e il team ci crediamo e li ringrazio appunto per questo.

Secondo, sconfitto, ma anche agguerrito è Luca Ottaviani. Il pilota MV Agusta è parso più in difficoltà rispetto al round inaugurale di Misano.

Sono partito davvero male, ho cercato di recuperare fino a metà gara, ma alla fine mi sono dovuto accontentare della seconda piazza. Sarà un bel campionato secondo me, siamo tanti veloci e agguerriti.

Andrea Giombini 3° e nuovo leader del campionato

Sulla linea del traguardo, solo 668 millesimi separano Ottaviani da Andrea Giombini. Il pilota romano di Broncos Racing completa una splendida gara sul tracciato di casa, confermando il podio già conquistato in Gara 2 a Misano. Secondo podio di carriera, dunque, per il classe 2004. Ciò che sorprende è la leadership del campionato da parte del #32, complice anche l'assenza di Andrea Mantovani, impegnato a Barcellona in MotoE.

Sono contento perché è stata una gara dove ho sofferto molto. Non mi aspettavo il podio, la settima scorsa mi sono fatto male alla spalla e non avevo la certezza di poter partecipare al round di casa. L'obiettivo è confermarsi anche domani.

Valtulini e Stirpe a chiudere la top 5, bene Sciarretta

Chiudono le prime cinque posizioni Stefano Valtulini, sulla Yamaha team Promotion Organization e Davide Stirpe sulla Ducati Panigale del team Garage 51. Leggermente arretrato sul circuito romano il #63 rispetto al tracciato romagnolo dove Davide ha conquistato il secondo posto nella prima gara e il terzo alla domenica. Sciarretta, Saltarelli, Leonardo Taccini - il debuttante del Cecchini Racing team - fanno parte del terzo gruppetto di piloti che per l'intera durata della gara hanno lottato per la sesta posizione. Per i restanti due posti della top 10 dobbiamo aspettare quasi cinque secondi di distacco con Marco Bussolotti in ottava piazza ed Emanuele Tonassi decimo. Segnaliamo un Niccolò Castellini, compagno di box di Ottaviani in MV Agusta, dodicesimo. Out Filippo Fuligni al giro 5 insieme agli altri cinque piloti che non hanno concluso la gara.

CIV | Supersport 600 NG: i risultati di Gara 1

Da Vallelunga - Damiano Cavallari

Leggi anche: CIV | Vallelunga, Superbike Gara 1: Michele Pirro indomabile in una gara pazza