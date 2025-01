FRMEC | Tutti contro Slater nella versione accorciata di Yas Marina

A Yas Marina si corre questa settimana il secondo round della Formula Regional Middle East. Sul circuito accorciato nella configurazione “Corkscrew” i 26 piloti della FRMEC disputeranno infatti il secondo appuntamento stagionale, eccezionalmente infrasettimanale.

Tutti a caccia di Slater

Mattatore del primo appuntamento stagionale è stato il pilota britannico Freddie Slater, che ha iniziato il 2025 nello stesso modo in cui aveva terminato il 2024, ossia vincendo. Il pilota di Mumbai Falcons ha infatti vinto in gara 1 e in gara 3, dopo aver conquistato entrambe le pole position, e grazie anche al sesto posto in gara 2 si è portato al comando in classifica con un ampio margine: 74 punti, contro i 48 del diretto inseguitore, il pilota di ART Evan Giltaire, autore di due podi ma che non è riuscito a tenere il passo dell'inglese.

In gara 2 ha vinto Kanato Le con ART, ma il suo zero in gara 3 l'ha fatto scivolare al quinto posto in campionato con 34 punti, dietro anche a Theophile Nael, di Sainteloc, a 43, e di Brando Badoer, di PHM, a 37. L'italiano ha avuto complessivamente un buon weekend, mettendosi in luce soprattutto in gara 3 quando, dopo una pessima qualifica, è stato bravo a recuperare fino alla sesta posizione.

Il dominio di Slater è ancora più netto nella classifica riservata ai rookie, dove vanta tre vittorie di classe e un punteggio pieno di 94 punti. Il più vicino, dietro di lui, è Ernesto Rivera (Pinnacle) a 55 lunghezze.

Gli orari del secondo round della FRMEC

Come detto, questo secondo appuntamento sarà in settimana, a causa delle difficoltà che hanno costretto gli organizzatori ad incastrare le sessioni in uno dei pochi buchi disponibili nelle attività del circuito. Dopo le prove del martedì, mercoledì ci saranno le qualifiche alle 09.45, mentre alle 13.35 si correrà gara 1. Mercoledì alle 16.30 ci sarà gara 2, mentre la giornata si chiuderà alle 19.55 con gara 3.

Alfredo Cirelli