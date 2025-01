FRMEC | Abu Dhabi, gara 1: Slater domina al debutto

Freddie Slater inizia al meglio il 2025 imponendosi nella gara-1 di Abu Dhabi per quanto riguarda la Formula Regional Middle East. Il britannico svetta da rookie imponendosi davanti a Rashid Al Dhaheri ed Evan Giltaire.

Cronaca gara 1: Slater unico padrone

La Gara 1 del campionato di Formula Regional Middle East a Yas Marina è stata un autentico trionfo per Freddie Slater, che ha dominato l'intera competizione fin dalla partenza. Il pilota del team Mumbai Falcons, partito dalla pole position, ha saputo gestire il suo vantaggio sin dai primi giri, costruendo un margine di oltre 7 secondi sul secondo classificato, il suo compagno di squadra Rashid Al Dhaheri.

L'emiratino, che partiva dalla terza posizione, ha avuto un avvio brillante, superando il francese Evan Giltaire (ART Grand Prix) già alla prima curva. Tuttavia, non è riuscito a mantenere il passo di Slater, semplicemente superiori sotto i riflettori arabi. Chiude il podio il francese, che non è stato in grado di gestire le gomme con le basse temperature a differenza dei due rookie. Giltaire, però, con il suo terzo posto mette sul podio al debutto in categoria il team ART Grand Prix.

Brando Badoer sfiora il podio

Dietro ai primi tre, la lotta per le posizioni è stata particolarmente agguerrita. Brando Badoer, pilota italiano del team PHM Racing, ha concluso la gara in quarta posizione, guadagnando una posizione rispetto alla sua partenza. Lo seguono a soli 0,072 secondi di ritardo Ernesto Rivera e Ugo Ugochukwu, con quest'ultimo sorpassato dal messicano a metà gara. Settimo posto per Taito Kato, che ha chiuso la gara recuperando una posizione rispetto alla partenza. Il pilota sostenuto dalla Honda era passato davanti al vincitore del GP di Macao 2024 al penultimo giro, ma Ugochukwu ha concluso davanti per soli 0,098 secondi alla bandiera a scacchi.

Prestazione positiva per Enzo Deligny, il quale è risalito fino all'ottavo posto, davanti a Theophile Nael e Kenato Le. Chiudono la zona punti Jesse Quarrasquedo e Jin Nakamura.

Ecco l'ordine d'arrivo di gara 1 del primo round della Formula Regional Middle East 2025. Il round di Abu Dhabi disputato in occasione della sfida da sei ore valida per la Michelin 24H Series si concluderà domani con le ultime due gare rispettivamente alle 14.50 e alle 17.40 italiane.

Anna Botton