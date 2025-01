FRMEC | Abu Dhabi, gare 2-3: trionfano Le e Slater

Freddie Slater ancora protagonista in questa domenica di gare del Formula Regional Middle East Championship ad Abu Dhabi. Il giovane britannico vince di forza la manche conclusiva dopo l'affermazione in gara 1, ma c'è gloria anche per il nipponico Kanato Le che si aggiudica gara 2 sul tracciato di Yas Marina.

Gara 2: Successo per Le e ART, top 5 per Badoer

La prima gara di domenica ha registrato la prima vittoria nella categoria di Kanato Le e del team ART Grand Prix nella sua stagione di debutto. Il pilota giapponese ha sfruttato l’inversione della griglia dei primi 10 classificati di gara 1 per partire dalla pole e mantenere la posizione con una guida pulita ed efficace sul tracciato di Yas Marina. Con lui sul podio Theophile Nael (Saintéloc Racing) ed Enzo Deligny (R-ace GP) in una gara condizionata soprattutto dalla Safety Car.

Due le volte in cui la SC è stata infatti chiamata in causa: la prima per gli incidenti del primo giro con lo stallo alla partenza di Taito Kato ed il contatto tra Ruiqi Liu e Akshay Bohra, e la seconda una decina di minuti dopo per l’incidente tra Finley Green e Jack Beeton alla chicane che ha costretto entrambi al ritiro; il tutto insieme al ritiro di Giovanni Maschio, out dopo il contatto con Carrasquedo, suo compagno di squadra alla Pinnacle Motorsport.

Ugo Ugochokwu (R-ace GP) ha concluso quarto, riscattandosi dopo la penalità di 5 secondi in gara 1 che lo aveva relegato dal sesto al decimo posto. Quinta posizione per Brando Badoer (PHM Racing), subito davanti ad un Freddie Slater (Mumbai Falcons) che si è riconfermato tra i rookie dopo una grande partenza dalla P10 che gli è valsa il sesto posto. Subito dietro Evan Giltaire (ART Grand Prix), Ernesto Rivera (Pinnacle Motorsport) e Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons), mentre Jin Nakamura (R-ace GP) ha completato la top 10 dopo un duello sopra le righe con Jesse Carrasquedo.

Credits: FRMEC

Gara 3: Slater si ripete, Badoer in rimonta

Nella notte di Abu Dhabi, invece, Freddie Slater ha concesso il bis di gara 1 conquistando la sua seconda vittoria del weekend. Il britannico di Mumbai Falcons, partito dalla pole, ha di nuovo dominato la gara dall’inizio alla fine confermando tutto il suo talento mostrato lo scorso anno in Italian F4. L’unico a rimanere quasi sul suo passo è stato Evan Giltaire (ART Grand Prix), secondo a soli 3 secondi da Slater, mentre Jesse Carrasquedo (Pinnacle Motorsport) ha completato il podio.

La gara è iniziata subito a mille con il contatto tra Ugo Ugochukwu (R-ace GP) e Rashid Al Dhaheri (Mumbai Falcons), che provocato la perdita dell’ala anteriore al primo e una foratura per il secondo. La Safety Car chiamata per il ritiro di Stack non ha aiutato la loro situazione, con Al Dhaheri che finirà 17° e fuori dai punti e Ugochukwu invece costretto al ritiro. Sorte simile anche per Akshay Bohra, fermatosi dopo soli 4 giri per un problema alla sua monoposto di R-ace GP.

Theophile Nael (Saintéloc Racing) ha conquistato il quarto posto davanti ad Ernesto Rivera (Pinnacle Motorsport), mentre grande prova per Brando Badoer (PHM Racing) che, dopo una qualifica 2 anonima, è riuscito a suon di sorpassi a rimontare dalla quindicesima alla sesta posizione. Taito Kato (ART Grand Prix) ha concluso settimo dopo averla spuntata su Jin Nakamura (R-ace GP) nel duello tutto nipponico, sfortunato invece Kanato Le (ART GP) che ha perso punti dopo essere stato tamponato al penultimo giro da Aaron Cameron (Evans GP). A completare la top 10 Seewooruthun e Jack Beeton.

Credits: FRMEC

Classifica piloti dopo il Round 1: Slater 74, Giltaire 48, Nael 43, Badoer 38, Le 34

Classifica Rookie dopo il Round 1: Slater 90, Rivera 62, Kato 48, Al Dhaheri 46, Seewooruthun 27

Il FRMEC ritornerà in azione tra pochi giorni per il secondo round del campionato, in programma il 22-23 gennaio sempre al Yas Marina Circuit di Abu Dhabi (stavolta sul layout Corkscrew).

Andrea Mattavelli