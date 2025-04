MotoGP | GP Americhe: in Texas sboccia Fermín Aldeguer: "Ho imparato tanto"

Nello scorso weekend in MotoGP è sbocciata una nuova stella: Fermín Aldeguer ha finalmente dimostrato il talento del quale dispone con una gara superlativa al COTA. Una prestazione rovinata dalla caduta nel finale di gara, ma che comunque ha fatto vedere il talento del giovane pilota spagnolo. Una scelta azzeccata di Ducati, l'ennesima in questi anni.

Aldeguer in crescita dopo un inizio di stagione complicato

Fermín Aldeguer ha iniziato la sua avventura in MotoGP in salita, essendo un rookie che ancora deve familiarizzare con la categoria. Nel gran premio di Thailandia ha concluso la gara a punti in tredicesima posizione, mentre in Argentina ha terminato con il sedicesimo posto nella gara lunga. Ad Austin il pilota spagnolo ha sfruttato tutto il potenziale della Ducati messa a disposizione del team Gresini Racing e ha condotto una gara esemplare. Partendo dalla dodicesima posizione, ha compiuto una serie di sorpassi arrivando fino alla 6ª posizione. Un risultato macchiato da una caduta a due giri della fine, ma che non cancella ciò che di buono ha fatto il pilota Gresini. Lo stesso pilota si è detto soddisfatto al termine della gara americana:

Sono contento di come sono comportato in gara, perché ho dimostrato di meritare il posto in questa categoria. Non penso alla scivolata, ma preferisco concentrarmi su ciò che è emerso di positivo. Ho imparato tanto dal fine settimana americano. In generale le prime gare mi sono servite a capire come lottare in gruppo. Sono convinto che a Lusail, se passerò direttamente nel Q2, avrò un'ulteriore chance di giocarmela davanti e imparare.

Dall'altro lato del box Fermín Aldeguer ha a che fare con un Álex Márquez in splendida forma, che nello scorso Gran Premio ha conquistato la leadership del mondiale. Un compito non semplice per il numero 54, che però ha dimostrato di avere talento e soprattutto di poter fare bene quando gli si presenta un'opportunità importante.

Gresini Racing fucina di talenti

Fermín Aldeguer oltre al suo talento, può contare su un team come Gresini, che nella sua esperienza in MotoGP ha portato alla crescita di talenti come Enea Bastianini e Fabio Di Gianantonio, nel 2024 ha contribuito alla rinascita di Marc Márquez, che lo ha portato a correre per il team ufficiale Ducati e a lottare nuovamente per il titolo mondiale. Un ottimo trampolino di lancio per un giovane talento come Aldeguer.

Federica Passoni

Leggi anche: MotoGP | GP Americhe: Jack Miller riporta Yamaha in Top 5