F1 | GP Gran Bretagna, FP3: Ferrari beffa tutti, Leclerc chiude al comando

Dopo un venerdì in cui McLaren e Ferrari si sono alternate al vertice, è Charles Leclerc a prendersi la scena nella terza e ultima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il pilota del Cavallino ha stampato il miglior tempo in 1:25.498 mettendosi alle spalle il leader del mondiale Oscar Piastri e una sorprendente Max Verstappen, che nonostante i problemi del venerdì chiude al terzo posto. Lando Norris solo quarto. Il ritmo si è confermato solido anche nel passo gara. La Ferrari sembra aver trovato un buon feeling con il tracciato di Silverstone, aiutato da una pista asciutta ma insidiosa, con un’allerta pioggia sul finale e la sessione conclusa anticipatamente per un’escursione di pista di Gabriel Bortoleto

McLaren ci prova, ma Ferrari tiene botta:

Dopo un terzo e quarto posto nel weekend scorso, il Gran Premio d’Austria, il Cavallino Rampante prosegue con un ritmo positivo: tre sessioni su tre nelle prime posizioni.

Leclerc è apparso in grande forma e, con questo primo posto, lancia un segnale chiaro in vista delle qualifiche.

Lawson chiude la top 10, a rilento Mercedes

Le due Racing Bulls piazzano entrambi i piloti in top 10: Hadjar davanti a Lawson a soli 6 decimi da Leclerc. Più indietro troviamo Hamilton (Ferrari), Sainz (Williams), Ocon (Haas). A chiudere la classifica troviamo le due Sauber di Hulkenberg e Bortoleto, Alonso (Aston Martin), Colapinto (Alpine), Stroll (Aston Martin) e ventesimo Gasly (Alpine). L’attenzione ora si concentra sulla sessione di qualifiche che scatterà nel pomeriggio alle ore 16 italiane e assegnerà la griglia del Gran Premio di domenica.

Credits: X @Formula 1



Greta Carrara