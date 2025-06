F1 | GP Austria: Ferrari, un podio che da morale. Leclerc: “Non possiamo accontentarci”

E’ stato un weekend del GP Austria di F1 tutto sommato positivo per la Ferrari, che ritrova il podio con Charles Leclerc ed il quarto posto con Lewis Hamilton. Gli uomini di Maranello ottengono quindi il massimo risultato possibile, considerato lo strapotere della McLaren che oggi ha dominato.

Un podio che da morale

E’ stato un dominio McLaren nel GP Austria di F1, ma la Ferrari riesce ad ottenere il miglior risultato possibile piazzando Charles Leclerc sul podio e Lewis Hamilton in quarta posizione. La Rossa infatti ha corso una gara tutta sua, non essendo stata mai impensierita dai rivali, ma che ha pagato un distacco pesante nei confronti di una McLaren imprendibile qui a Spielberg. Il nuovo fondo portato proprio qui in Austria ha quindi dato i suoi risultati, permettendo alla SF-25 di riprendersi la seconda posizione nei Costruttori confermandosi anche seconda forza in pista, ma che non è ancora abbastanza per permettere alla Ferrari di lottare per la vittoria, come dimostra il distacco dal duo papaya a fine gara.

A Silverstone presumibilmente dovrebbe arrivare anche una nuova sospensione posteriore e con temperature teoricamente più basse di quelle viste oggi a Spielberg, gli aggiornamenti saranno chiamati alla prova del nove. Oggi infatti il caldo ha sicuramente influenzato la Mercedes che come ben sappiamo ha sempre sofferto le alte temperature, ed oggi non è mai stata in partita per impensierire gli uomini di Maranello. Cosi come Max Verstappen, sfortunato ad essere stato centrato da Antonelli nel corso del primo giro, ma che comunque non ha mai mostrato nell’arco di tutto il weekend di poter avere il passo per ambire a qualcosa di importante. La Ferrari si è quindi ritrovata in un certo senso a correre da sola, portando a casa il risultato migliore possibile per quello che oggi è il valore della macchina. Un risultato che comunque fa bene al morale in una stagione parecchio travagliata, ma di cui non ci si può cullare in quanto il lavoro da fare per trovare la vetta è ancora tanto.

Leclerc: “Non possiamo accontentarci del terzo posto”

Charles Leclerc dal canto suo non è propriamente soddisfatto del risultato ottenuto oggi, anche considerato le premesse di inizio anno in cui ci si auspicava una stagione 2025 di tutt’altro livello. Il monegasco al termine del GP Austria ha infatti dichiarato: “Non possiamo accontentarci del terzo posto ma credo che abbiamo fatto dei passi in avanti. Le novità che abbiamo portato qui ci hanno aiutato a centrare questo podio. Dobbiamo continuare a spingere al massimo perché nessuno è soddisfatto del livello delle nostre performance, ma in una stagione come questa sicuramente fa bene al morale di tutta la squadra perché c’e tanto lavoro dietro le quinte per provare a migliorare la situazione. Spero che gli aggiornamenti non appena arriveranno, ci aiuteranno a fare uno step successivo”.

Il monegasco ha poi spiegato come mai ha dovuto effettuare parecchio “lift and coast” nel corso della gara cercando anche di gestire al meglio la frenata nei primi giri: “E’ molto difficile guidare in questo modo ma capisco il perché. Siamo in una situazione in cui, per massimizzare il potenziale della macchina, dobbiamo farlo durante la gara. Oggi ne abbiamo pagato il prezzo perché con il bilanciamento che avevo non andava d’accordo con la strategia ed ho faticato parecchio. Anche se avessimo fatto una gara perfetta, non credo che avremmo mai raggiunto le McLaren”.

Julian D’Agata