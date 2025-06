Formula E | Il Circus elettrico torna in Indonesia: info e orari del Giacarta EPrix

Dopo l'anno di assenza, torna in calendario l'EPrix di Giacarta che quest'anno rappresenta l'ultima tappa del tour asiatico che ha toccato in precedenza Tokyo e Shanghai con doppie gare. La trasferta indonesiana della Formula E è un'ottima occasione di riscatto per Oliver Rowland, dopo il passo falso sotto la pioggia di Shanghai nella gara domenicale.

Dove eravamo rimasti

Abbiamo lasciato Shanghai con il ritorno alla vittoria, dopo un anno, di Nick Cassidy che sotto la pioggia che si è abbattuta sullo Shanghai International Circuit nel corso della mattinata domenicale. Il neozelandese ha riportato al successo Jaguar, che così ad oggi è l'unico costruttore ad aver vinto almeno una gara con entrambi i piloti. Per il leader del Mondiale Oliver Rowland invece la Cina ha rappresentato un mezzo passo falso: soli 10 punti tra i due round ma vantaggio sostanzialmente invariato sulle due Porsche e su Taylor Barnard.

Nella gara di sabato invece risultato storico per DS Penske che aveva portato a casa la prima doppietta della sua storia grazie al secondo successo stagionale di Maximilian Gunther e al secondo posto di Jean-Eric Vergne, con Porsche che invece aveva steccato finendo fuori dai punti e alzando così bandiera bianca per il titolo Piloti.

I precedenti

Questa sarà la terza volta che la Formula E corre a Giacarta dopo le edizioni del 2022 e del 2023 e al momento non sembra che nel 2026 sia previsto il ritorno, vista l'assenza della capitale indonesiana dal calendario presentato nei giorni scorsi. Tre sono i vincitori diversi nelle precedenti tre gare disputate in Indonesia: Mitch Evans (vincitore nel 2022 con Jaguar) e la coppia formata da Pascal Wehrlein e Maximilian Gunther (Porsche e Maserati) capace di vincere nel 2023.

Il circuito

Il circuito, lungo 2,37 KM, è caratterizzato da 18 curve con una prima lunga curva a destra seguita da altre due curve, la 2 e la 3, più lente e strette. Da curva 3 si procede per un tratto più veloce che arriva fino a curva 7-8, un sinistra-destra che poi porta i piloti verso una sezione di curve che prosegue fino alla 13, dove inizia un complesso di curve che portano fino alla chiusura del giro. L'attack mode è posizionato in curva 16.

Da tenere in considerazione due fattori importanti dal punto di vista ambientale: alte temperature e umidità saranno protagonisti nel corso di tutta la giornata. Previsti 38 giri di gara con 38.5 kWh di energia disponibile all'uso per le vetture. Nel 2023 invece in Indonesia erano state disputate due gare della lunghezza, rispettivamente, di 36 e 38 giri con 36 kWh disponibili.

Nissan e KIRO, novità Pulling e Bustamante

In casa Nissan è arrivato l'annuncio della firma di Abbi Pulling - campionessa della F1 Academy lo scorso anno - come rookie and simulator driver del team: la 22enne inglese avrà così modo di prendere parte ai Rookie Test (il prossimo si svolgerà a Berlino), al lavoro al simulatore e alla preparazione alle gare. Pulling aveva chiuso con il miglior tempo nella giornata di prove tutta al femminile che si era svolta a novembre a Jarama. Simile scelta per Cupra Kiro, che ha ufficializzato Bianca Bustamante nel ruolo di Development Driver, confermandone la presenza al Rookie Test di Berlino del prossimo 14 luglio. Test dove sarà presente anche Alex Dunne per McLaren.

Gli orari

Consueta la programmazione prevista, con Mediaset e Discovery + (tramite i canali Eurosport) che daranno visibilità ai turni previsti a Giacarta.

Free Practice 1 – venerdì 20/06 dalle 10.55 alle 11.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 21/06 dalle 2.55 alle 3.50 – su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 21/06 dalle 5.20 alle 6.43 – su Sportmediaset.it e su Discovery + (con collegamento alle 5.00)

Gara – sabato 21/06 dalle 10.05 alle 11.00 – su Discovery + (con pregara dalle 9.30) ed Eurosport 1, su Sportmediaset.it e sul canale 20 (con collegamento alle 9.55)

Mattia Fundarò