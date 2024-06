WEC | 24h Le Mans, FP2: Toyota torna davanti con la notte

Toyota GR torna al top della graduatoria assoluta nella FP2 della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Sebastien Buemi svetta contro il cronometro, una piccola soddisfazione dopo una qualifica da dimenticare.

Toyota precede Ferrari

Toyota GR #8 ha avuto la meglio sotto i riflettori del ‘Circuit della Sarthe’ sulla Ferrari #83 AF Corse di Robert Kubica e la Porsche Penske Motorsport #6 di Kevin Estre.

Hertz JOTA Porsche #12, out contro le barriere della ‘Esses’ a due minuti dalla fine con al volante Callum Ilott, Cadillac Racing #3, Alpine #36 e Ferrari #51 si collocano nell'ordine, rispettivamente con Norman Nato, Renger van der Zande, Ferdinand Habsburg ed il nostro Alessandro Pier Guidi.

24h Le Mans, FP2 nelle altre classi: Ford ancora davanti in LMGT3

Ford e Proton Competition si confermano in vetta alla LMGT3 dopo aver stabilito il best lap nelle qualifiche. Dennis Olsen ha battuto di 27 millesimi l'Aston Martin #777 D'Station Racing di Marco Sorensen, ex campione del mondo per un singolo millesimo ha preceduto la BMW M4 GT3 #31 WRT di Augusto Farfus.

COOL Racing #37, dopo il best lap nella ‘Q1’ della 24h Le Mans, è stato il più competitivo nella seconda libera. Malthe Jakobsen ha beffato l'Oreca #22 United Autosports di Oliver Jarvis e la vettura #65 Panis Racing di Scott Huffaker, leader in LMP2 PRO Am.

Serata difficile, invece, per Dries Vanthoor, alfiere di BMW #15 che ha firmato il giro veloce nella sessione di qualifiche disputata prima della FP3. Il belga ha sbagliato la frenata di Indianapolis prima di finire contro le barriere.

Penalità per Toyota #7 confermata

Come già detto nel recap delle qualifiche ufficiali, la Toyota #7 ha perso ogni giro registrato per aver causato con Kamui Kobayashi la red flag che ha messo fine alla sessione con 2 minuti d'anticipo.

Hertz JOTA Porsche #12 ha quindi agguantato l'ultimo spot per un'Hyperpole che non vedrà in azione Toyota, la prima delle due auto nipponiche scatterà infatti dalla 11ma casella alle spalle della Porsche ufficiale #5 e dell'Alpine #36.

10 secondi di penalità per Ferrari #51 e #83

La Ferrari 499P #51 e la Rossa #83 di AF Corse dovranno scontare una penalità di 10 secondi in gara in occasione della prima sosta ai box per non aver rispettato correttamente la procedura in corsia dei box.

Niente provvedimenti per l'auto #50, terza al termine delle qualifiche odierne. Ricordiamo che entrambe le vetture di Maranello, le due ufficiali (#50 e #51) sono attese domani in lotta per la pole-position sul ‘Circuit della Sarthe'.

Domani la FP3 e le qualifiche che decideranno la griglia di partenza della 92ma 24h Le Mans. Successivamente, come oggi, si terrà una nuova sessione di prove libere, la quarta ed ultima prima del warm-up di sabato.

Da Le Mans - Luca Pellegrini