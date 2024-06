WEC | 24h Le Mans, qualifiche: BMW balza davanti con Vanthoor

Dries Vanthoor porta in alto BMW nelle qualifiche della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Il #15 dello schieramento svetta contro il cronometro in 3.24.456 in vista della battaglia per la pole position che si terrà nella giornata di domani.

24h Le Mans qualifiche, Vanthoor 'extralusso'

Il tre volte campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup ha fatto la differenza sul ‘Circuit della Sarthe’ beffando nel finale la Cadillac #3 del padrone di casa Sébastien Bourdais.

Il nativo di Le Mans si è dovuto inchinare al belga, la BMW e la Cadillac si sono collocati davanti a Antonio Fuoco (Ferrari #50), Kamui Kobayashi (Toyota GR #7), Paul-Loup Chatin (Alpine #35), Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51) e Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6).

Toyota ha conquistato un posto davanti con il prototipo #7 nonostante un testacoda alla ‘Virage Corvette’ a 2 minuti dalla fine. La bandiera rossa è stata immediatamente esposta da parte della direzione gara, il turno si è concluso anticipatamente.

Ferrari agguanta un posto davanti con entrambe le 499P titolari, Alpine entra tra i migliori come accaduto a Spa. Top8 anche per Porsche con Kevin Estre, protagonista di un errore a Mulsanne che ha rischiato di vanificare l'intera sessione.

AGGIORNAMENTO ore 21.07 _ Toyota #7 ha perso tutto i giri effettuati per aver causato la red flag conclusiva della sessione. Hertz JOTA #12 accede alla lotta per la pole

Lontana Peugeot

Nono posto in griglia per Hertz JOTA Porsche #12, auto che scatterà davanti ad Alpine #36, Porsche Penske #5 e Toyota GR #8, in crisi nella seconda metà delle qualifiche in seguito ad un testacoda alla ‘Chicane Daytona'.

Male le Peugeot, entrambe lontano dai migliori. Il marchio transalpino insegue insieme a Lamborghini ed alla terza Cadillac titolare targata Whelen Engineering come accade in IMSA WTSC.

24h Le Mans qualifiche, nelle altre classi: Jakobsen in vetta in LMP2, sorpresa Ford

Malthe Jakobsen e COOL Racing #37 non si smentiscono in qualifica in LMP2 a Le Mans. Il danese ha avuto la meglio su Louis Delétraz (AO by TF #14), leader in LMP2 PRO Am in ogni caso come accaduto nel corso della FP1.

Ben Hanley (United Autosports USA #23) e Mathias Beche (Panis #65) inseguono con un piccolo scarto nei confronti di IDEC #28, Vector Sport #10, DKR Engineering #3 e United Autosports #22.

Contro ogni pronostico, invece, Ford e Proton Competition regalano emozioni in LMGT3 con Ben Barker. Il neo pilota ufficiale della casa statunitense ha beffato Frederik Schandorff (Inception Racing McLaren #70), Daniel Juncadella (TF Sport Corvette #82), Franck Perera (Iron Lynx Lamborghini #60) e Klaus Bachler (Pure Rxcing Porsche #92), leader del campionato alla vigilia della tappa di Le Mans.

All'Hyperpole parteciperanno anche Heart of Racing Aston #27, JMW Motorsport Ferrari #66 e D'Station Racing Aston Martin #777, mentre dobbiamo scendere fino alla 12ma posizione per trovare la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi. I track limits hanno tradito Maxime Martin, più volte vicino al best lap.

Nella serata stasera la prima sessione in notturna del fine settimana in attesa della FP3 di domani, sessione che precederà la disputa dell'Hyperpole che definirà la griglia di partenza della 24h Le Mans 2024.



Da Le Mans - Luca Pellegrini