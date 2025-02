F1 | Racing Bulls, la VCARB 02 scende in pista ad Imola

Nella stessa giornata in cui la SF-25 ha mosso i primi passi a Fiorano, anche la Racing Bulls ha messo in pista la VCARB 02 per il tradizionale filming day di Imola. La sessione è stata condotta in gran segreto (in modo simile alla Haas) e ha visto i suoi piloti, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, alternarsi il volante della nuova monoposto per continuare la loro preparazione all'avvio del Mondiale F1 2025.

Si conferma dunque la tradizione per la scuderia satellite Red Bull che da qualche anno a questa parte ha iniziato la sua stagione sempre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per i suoi primi test. In questa occasione si è potuto ammirare, nelle poche immagini condivise finora dagli account ufficiali del team di Faenza, non solo la nuova vettura ma anche la nuova livrea, apprezzatissima dagli appassionati all'evento di lancio F1 75 di martedì a Londra.

Il programma della giornata di RB ad Imola

Stando alle testimonianze attorno al circuito, erano due le monoposto portate in pista dal team italiano: oltre alla VCARB 02, infatti, c'era anche una AT04 del 2023 che è stata usata prima da Tsunoda per un'installation lap in mattinata e poi dal giovane Arvid Lindblad, pilota britannico del Red Bull Junior Team che affronterà il prossimo campionato FIA F2 con Campos Racing (LINE-UP COMPLETE).

Da segnalare in questa uscita della AT04 solo un testacoda di Lindblad alla Rivazza durante un giro di raffreddamento: dopo il recupero della vettura, la VCARB 02 è scesa in pista con Tsunoda per effettuare un paio di giri dietro il pick up per le riprese. Arvid tornerà in pista ad inizio pomeriggio per fare due long run di cui uno interrotto per un testacoda alla Variante Gresini mentre Yuki ha continuato a scoprire la nuova monoposto Racing Bulls che, a prima vista, appare molto derivata dalla Red Bull RB20 usata la scorsa stagione.

Credits: Formula 1 / X.com

Dopo il completamento del suo programma, il pilota nipponico ha lasciato il volante nel pomeriggio al rookie Hadjar per una simulazione long run. Il giovane francese ha sfruttato fino all'ultimo il tetto massimo di 200 chilometri imposto dalla FIA per il filming day, mettendo in mostra un'ottima costanza nel passo e chiudendo la giornata senza aver commesso alcun errore: buoni segnali in vista dei test pre stagionali e dell'inizio del nuovo Campionato del Mondo di Formula 1.

Tutti gli occhi sulla tre giorni di test in Bahrain

Passata con lode il “battesimo” della monoposto 2025, la Racing Bulls spera di poter migliorare l'ottavo posto ottenuto nell'ultimo Mondiale Costruttori e di poter così lottare per essere al vertice di un midfield mai stato così competitivo come negli ultimi anni. Un obiettivo tanto ambizioso quanto difficile, ma la speranza del team di Faenza, al suo secondo anno sotto la nuova identità, è quella di sfruttare tutta la potenzialità del suo pacchetto.

Tsunoda e Hadjar torneranno in pista con Racing Bulls la prossima settimana a Sakhir per la tre giorni di test pre-season in Bahrain in programma dal 26 al 28 febbraio che vedranno impegnati tutti e 10 i team presenti in griglia. Dopodiché, si cominceranno a preparare le valigie alla volta di Melbourne, per il GP Australia che tornerà ad inaugurare la stagione di Formula 1 nel weekend del 14-16 marzo.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli