FIA F2 | La griglia completa dei piloti per la stagione 2025

A poco meno di un mese dall'inizio della stagione all'Albert Park di Melbourne, la FIA Formula 2 ha finalmente completato la sua griglia di partenza per il campionato 2025. Con gli ultimi annunci arrivati dai team che gareggeranno la prossima stagione, possiamo dunque fare un riepilogo e un quadro completo di tutti i piloti al via nel prossimo campionato FIA F2 tra vecchie conoscenze e volti nuovi.

L'Italia in F2: Minì con Prema e Fornaroli con Invicta per puntare in grande

Cominciamo subito dai team italiani Prema e Trident, che sono stati tra i primi a svelare le loro line-up: la prima schiererà due debuttanti con il palermitano Gabriele Minì, vice-campione della FIA F3 e pilota della Alpine Academy, insieme al figlio d'arte Sebastián Montoya, colombiano della Red Bull Junior Team. La scuderia di Maurizio Salvadori, invece, ha puntato sui giovani per il 2025 con l'americano Max Esterson e il rookie francese Sami Meguetounif.

Oltre a queste due squadre, il tricolore sarà rappresentato anche da Leonardo Fornaroli, campione uscente della FIA F3 che affronterà la sua prima stagione in F2 con Invicta Racing dopo aver partecipato al round di Abu Dhabi con Rodin Motorsport. Insieme a lui nel team campione in carica ci sarà a fargli da compagno di squadra il cecoslovacco Roman Staněk, alla sua seconda stagione nella serie dopo aver interrotto prematuramente i rapporti nel 2024 con Trident per mancanza di budget.

Credits: Invicta Racing / X.com

I movimenti e gli annunci degli altri team

Parlando invece della Rodin, la struttura neozelandese schiererà i debuttanti Christian Mansell e Alex Dunne, con l'irlandese proveniente dal programma giovani della McLaren. Grandi novità anche per Hitech che, dopo la recente collaborazione con Toyota Gazoo Racing per lo sviluppo dei giovani piloti, punterà su Luke Browning (Williams Academy) e Dino Beganovic (Ferrari Academy) per provare a sorprendere in questa stagione. Il team DAMS invece opta per una line-up di grande esperienza con la conferma di Jak Crawford e l'arrivo di Kush Maini (Alpine Academy).

Ritomo Miyata finisce in ART Grand Prix dove farà coppia col rinnovato Victor Martins, appena uscito dalla Alpine Academy. Conferme anche in Campos Racing con lo spagnolo Pepe Martí che verrà affiancato dal debuttante Arvid Lindblad, compagno anche nel Red Bull Junior Team. Allo stesso modo MP Motorsport e AIX Racing confermano rispettivamente Richard Verschoor e Joshua Dürksen, schierando insieme a loro i giovani Oliver Goethe e Cian Shields. Infine, Van Amersfoort Racing schiererà nuovamente Rafael Villagómez e il rookie John Bennett, con quest'ultimo che ha già corso col team olandese gli ultimi due round della FIA F2 2024.

La griglia completa della FIA F2 2025

Numero Team Pilota Rookie Academy 1 Invicta Racing (GBR) Leonardo Fornaroli (ITA) R 2 Roman Staněk (CZE) 3 Campos Racing (ESP) Pepe Martí (ESP) Red Bull 4 Arvid Lindblad (GBR) R Red Bull 5 MP Motorsport (NED) Oliver Goethe (DEU) Red Bull 6 Richard Verschoor (NED) 7 Hitech TGR (GBR) Luke Browning (GBR) Williams 8 Dino Beganovic (SWE) R Ferrari 9 Prema Racing (ITA) Sebastián Montoya (COL) R 10 Gabriele Minì (ITA) R Alpine 11 DAMS Lucas Oil (FRA) Jak Crawford (USA) 12 Kush Maini (IND) Alpine 14 ART Grand Prix (FRA) Victor Martins (FRA) 15 Ritomo Miyata (JPN) 16 Rodin Motorsport (NZL) Christian Mansell (AUS) 17 Alex Dunne (IRE) R McLaren 20 AIX Racing (DEU) Joshua Dürksen (PAR) 21 Cian Shields (GBR) R 22 Trident (ITA) Sami Meguetounif (FRA) R 23 Max Esterson (USA) R 24 Van Amersfoort Racing (NED) Josh Bennett (GBR) R 25 Rafael Villagómez (MEX)

Tutti i piloti e i team torneranno in pista il 24-25-26 febbraio al Circuit de Barcelona-Catalunya per la tre giorni di test prestagionali della FIA Formula 2 che precederanno il via della stagione 2025, che partirà all'Albert Park di Melbourne il 14-16 marzo nel weekend del GP Australia.

Andrea Mattavelli