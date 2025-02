F1 | La SF-25 debutta in pista a Fiorano, primi giri per Leclerc e Hamilton

Dopo aver svelato la livrea nello show organizzato da Liberty Media a Londra e mostrato online le linee della nuova SF-25, per la Ferrari la giornata di oggi è stata completamente dedicata al tradizionale shakedown della nuova vettura sul circuito di Fiorano, in cui la Rossa di Maranello, oltre a non avere particolari intoppi, ha confermato le soluzioni innovative che già si erano intraviste nei rendering della serata di ieri

LECLERC “BATTEZZA” LA NUOVA FERRARI

Alle 09:20 di questa mattina si è aperta ufficialmente la stagione 2025 della scuderia Ferrari, quando è toccato a Charles Leclerc l'onore di testare per la prima volta la nuova nata di casa Ferrari. Su pista asciutta e una temperatura di circa 2°, che però non ha scoraggiato i numerosi tifosi presenti, il monegasco si è dapprima dedicato ai classici installation lap, per poi inanellare una serie di giri intervallati da prove di partenza con un piccolissimo inconveniente riscontrato solamente nella prima partenza da fermo. Il programma si è concluso intorno alle 12 dopo circa 33 giri e 100 km completati dei 200 consentiti dal regolamento per le giornate di filming day.

HAMILTON “OSSERVATORE” SPECIALE

La prima uscita dei box e i primissimi giri della SF-25 sono stati seguiti da tutto il team, compreso Lewis Hamilton che, in pieno stile social, non ha perso tempo per riprendere con il suo cellulare alcuni passaggi del neo compagno di squadra, prima di mettersi a sua volta al volante della Ferrari nel pomeriggio. Momento scattato attorno alle 13:45, con l'anglo-caraibico che, come Leclerc, ha salutato in tantissimi tifosi presenti fin dalle prime ore del mattino a Fiorano, per poi dedicarsi a diversi giri dedicati a verificare tutte le componenti della vettura e alle riprese video. Anche per Hamilton diverse prove di partenza, così come fatto dal compagno di squadra questa mattina, e un intenso lavoro tra giri di di push e giri di cool per verificare a fondo il funzionamento di tuti i sistemi della SF-25.

CONFERMATE LE NOVITA' TECNICHE

Dopo averle notate già dai primi rendering, le novità in casa Ferrari sono state confermate anche dall'impatto visivo in pista. I cambiamenti più rilevanti si sono visti soprattutto sull'anteriore, dove la sospensione è passata dallo schema push road a quello pull road, con l'intento di convogliare meglio il flusso d'aria nella zona centrale della vettura e migliorare, quindi, l'aerodinamica.

Cambiamenti importanti sono stati apportati anche nella zona delle pance, che sono state totalmente riviste nell'ingresso della bocca dei radiatori, e nel cofano del motore dove sono comparse nuove uscite per il raffreddamento della power unit. Ultima, ma non meno importante, l'ala posteriore con un profilo a “V” ispirata a quella vista sulla Mercedes dello scorso anno.

E ORA IN BAHRAIN

Terminato lo shakedown per la Ferrari è tempo di pensare già alle tre giorni di test in Bahrain della prossima settimana, che chiuderà la pre season della Formula 1 e sarà il primo antipasto del Mondiale 2025.

Vincenzo Buonpane