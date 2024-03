Moto2 | GP Portogallo, gara: Canet porta al trionfo la Fantic Racing

La gara della domenica per quanto riguarda la classe intermedia del Motomondiale ha visto trionfare, con una grande prestazione, Arón Canet sulla Fantic Racing Moto2 team. Seguono Joe Roberts, al suo quinto podio, Manuel González che dopo la pole position di ieri ottiene anche la prima Top3 con QJ Gresini racing.

Arón Canet torna a vincere dopo sei anni

Il lungo digiuno di vittorie - con 21 podi senza trionfare - per Aron finisce sul tracciato dell'Algarve dove torna sul gradino più altro del podio dopo aver dominato per gran parte dei ventuno giri. Canet rifila ben +1.801 al secondo classificato Joe Roberts che partendo dalla quinta casella si prende un ottimo piazzamento. Terzo Manuel González.

Gara complicata per il favorito Fermín Aldeguer, quarto dopo aver subito una penalità nei primi passaggi. Continuano anche in questo secondo appuntamento, dopo il Qatar, i problemi per lo spagnolo fresco di contratto con Pramac Racing nel 2025.

Quinto Ai Ogura a +3.341 dal leader di giornata. Buona prestazioni di Celestino Vietti che non centra per poco la top 5, prendendosi un settimo posto. Precede l'italiano Sergio García, concludono la top ten Arenas - ottavo - Ramirez e Chantra.

Arretrato Tony Arbolino

L'atleta italiano alfiere del team ELF Marc VDS Tony Arbolino passa sul traguardo dodicesimo a dieci secondi di distacco da Canet in testa. Tony non guadagna ne perde posizioni dato che allo start era nella medesima casella, ma è un brutto colpo in ottica campionato dove Arbolino. Come il #14 anche Lorenzo Dalla Porta - Italtrans racing team - si colloca solamente 17°. Out Sasaki al giro quindici e Xavi Cardelus, compagno di box del vincitore Canet.

Piccola pausa ora per i protagonisti della Moto2 che torneranno protagonisti tra due settimane al COTA all'interno del complicato Circuit of The Americas.

Moto2 | GP Portogallo: i risultati della gara

Damiano Cavallari