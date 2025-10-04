Moto2 | GP Indonesia, Qualifiche: Moreira si prende la pole all'ultimo giro

Un colpo di coda regala a Diogo Moreira la quinta pole position della stagione Moto2. Il brasiliano, prossimo alla MotoGP, si è preso la scena davanti a David Alonso e Izan Guevara. Apre la seconda fila Manuel González, mentre è ancora in difficoltà Arón Canet.

Moreira, pole all'ultimo giro

Solo l'ultimo passaggio ha regalato a Diogo Moreira la pole position a Mandalika. Un colpo di coda del pilota brasiliano, che per oltre un decimo e mezzo è riuscito a fare meglio di David Alonso. Il colombiano, vittima di una brutta caduta nel turno della mattinata, è comunque riuscito ad essere competitivo. A chiudere la prima fila, direttamente dal Q1, è Izan Guevara. Il pilota Pramac conferma il buono stato di forma mostrato nelle ultime uscite prima della caduta che ha messo prematuramente fine alla gara di Motegi.

González apre la seconda fila, Canet in difficoltà

Quarta posizione per Manuel González: il leader del campionato è dietro a Moreira, cosa non ottimale in ottica iridata, ma è comunque davanti ad un Arón Canet in difficoltà. Lo spagnolo partirà dal 21° posto sulla griglia di partenza, che lo costringerà ad un'altra domenica di sofferenza. Top 5 per la seconda moto Aspar di Daniel Holgado, vincitore a Motegi. Marcos Ramírez è 6° davanti a Collin Veijer, Jake Dixon e Barry Baltus. Decima posizione per Albert Arenas con la Kalex di Gresini Racing. Dodicesima e quattordicesima posizione per Tony Arbolino e Celestino Vietti. In mezzo tra i due italiani c'è il giapponese Ayumu Sasaki, con RW Racing alle prese con un cambio di gestione.

Valentino Aggio

Leggi anche: Moto3 | GP Indonesia, Qualifiche: pole e conferma per Adrián Fernández