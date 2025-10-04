Moto3 | GP Indonesia, Qualifiche: pole e conferma per Adrián Fernández

Sabato da mattatore per Adrián Fernández in Moto3. Il pilota spagnolo si regala la prima pole position dell'anno al GP d'Indonesia. A Mandalika Honda funziona bene, ma rimangono le KTM ad inseguire: prima fila completata da David Muñoz e Joel Kelso.

Pole e conferma: il sabato di Fernández

Ispirato dalla prima fila del fratello Raúl in MotoGP, Adrián Fernández torna a partire dalla prima posizione per la prima volta da Sepang 2024. Un digiuno durato quasi un anno, ma il ritorno in pole position non arriva a caso. Lo spagnolo ha trovato un accordo per correre anche nel 2026 con Leopard Racing, affiancando Guido Pini (annunciato a Misano, ndr). Fernández ha vinto la concorrenza del compagno di squadra David Almansa, che passerà in IntactGP con David Muñoz. Proprio il #64, vincitore di Motegi, affiancherà il poleman sullo schieramento di partenza in virtù del secondo tempo conquistato negli ultimi minuti di Q2. Prima fila completata da Joel Kelso, che affronterà le ultime gare in KTM prima di passare sulla Honda di MLav Racing.

Protagonisti del mondiale indietro, Lunetta e Pini in top 10

Con la vittoria del titolo possibile per José Antonio Rueda già a Mandalika, il pilota spagnolo è sembrato accusare un po' di pressione. Cosa piuttosto normale, come testimonia il 9° tempo in qualifica. Il pilota del Red Bull KTM Ajo ha tentato di girare da solo come in ogni weekend, ma non è dominante come già dimostrato in questa stagione. Il risultato non è dei migliori, ma Rueda si è comunque messo alle spalle il rivale per la classifica Ángel Piqueras. Lo spagnolo partirà addirittura 11°. L'unico ancora matematicamente in gioco per il titolo e schierato bene è Máximo Quiles: il pilota Aspar è 6° dietro ad Álvaro Carpe e Taiyo Furusato.

Rueda è intrappolato nella morsa dei due migliori italiani: in ottava posizione c'è Luca Lunetta, mentre a chiudere la top 10 è Guido Pini. Il rookie toscano è passato con l'ultimo tempo utile del Q1, migliorando di molto quelle che erano le aspettative. Dodicesima posizione per Dennis Foggia, che precede i connazionali Matteo Bertelle (16°) e Stefano Nepa (17°).

Moto3 | GP Indonesia: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

