MotoGP | GP Argentina: weekend di infortuni, incidenti e squalifiche per Aprilia

Un weekend di MotoGP da dimenticare per il marchio Aprilia, che non trova pace con Jorge Martín ancora fuori gioco, Lorenzo Savadori infortunato il sabato, Marco Bezzecchi out dalla gara e il rookie Ai Ogura, unica speranza per il marchio, squalificato al termine della corsa.

Valzer di infortuni tra Martín ancora out e Savadori unfit per la domenica

Quello argentino è stato in partenza un fine settimana difficile per Aprilia Racing, vista l'assenza prolungata del campione del mondo Jorge Martín, che è ancora impegnato nella ripresa dagli infortuni avuti prima ai test di Sepang e poi in allenamento e che salterà anche il Gran Premio delle Americhe. Ad aggiungersi alla lista di problemi che la casa di Noale ha dovuto affrontare c'è stato Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire il pilota spagnolo nel corso delle prime gare del campionato, che è stato protagonista di una caduta durante la sessione di Q1. Questo incidente ha portato ad una sub-lussazione della spalla sinistra e dopo aver preso parte al Warm Up della mattina si è deciso di comune accordo con lo staff medico di non far gareggiare il pilota italiano, lasciando di fatto scoperto uno dei due sedili del team ufficiale.

Mi sono dislocato la spalla nella Q1, proprio durante il primo giro. La moto si è scomposta, ma per fortuna non sono caduto. Purtroppo, la conseguenza è stata una sub-lussazione della spalla sinistra. Ho provato a dare il massimo, ma non riuscivo a guidare né in qualifica né durante la sprint.

Il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola ripone però è fiducioso nel recupero rapido di Savadori, che dovrà cercare di riprendersi e tornare in forma in tempo utile per il weekend di Austin, previsto a fine mese, in cui dovrà certamente sostituire ancora una volta Jorge Martín.

Con Savadori riprenderemo il lavoro ad Austin, sperando che sia al 100%, dato che continueremo lo sviluppo della moto.

Bezzecchi fuori in Curva 1 e Ogura squalificato

Il round in Argentina è stato caratterizzato da gioie e dolori anche per Marco Bezzecchi, che dopo aver conquistato la nona posizione sulla griglia di partenza è stato protagonista di una Gara Sprint combattuta e conclusa in sesta posizione in quanto Aprilia più veloce in pista. Al pilota numero #72 però non è stato possibile replicare lo stesso risultato anche nella “gara lunga” della domenica, visto che l'italiano è stato protagonista di un errore in Curva 1 che l'ha portato a tamponare Fabio Quartararo e a ritirarsi dalla corsa. un vero peccato, perchè Bezzecchi aveva dimostrato già durante le sessioni del venerdì e del sabato di avere un buon passo e di poter concludere potenzialmente all'interno della zona punti.

È stato un mio errore, ho frenato troppo tardi. Sono riuscito a evitare Franco Morbidelli, ma sfortunatamente ho colpito la ruota posteriore di Fabio Quartararo. Ho già chiesto scusa a tutta la sua squadra, ma vorrei cogliere l’occasione per scusarmi ancora con Fabio. Comunque è stato un buon fine settimana, il passo c’era per lottare per delle buone posizioni. Dobbiamo ancora migliorare in qualifica: questo sarà il mio obiettivo principale per la prossima gara. Anche nel warm up mi sono trovato bene con la moto e aspettavo di poter fare una buona performance in gara, ma l’errore alla prima curva ha cambiato i miei piani.

A salvare la situazione sembrava potesse esserci il rookie Ai Ogura che, già protagonista di ottime prestazioni in Thailandia, ha tenuto un buon ritmo per tutto il weekend. Dopo alcune difficoltà in qualifica e un 15esimo posto al termine della Gara Sprint, il pilota giapponese è stato capace di amministrare bene la gara domenicale e di concludere nel pieno della zona punti, in ottava posizione. La magia è stata però spezzata dall'arrivo di un comunicato della direzione gara, che ha ufficializzato la squalifica del rookie di casa Aprilia Trackhouse dalla gara, a causa di una versione non omologata e non approvata dalla MotoGP del software sulla moto. Questo è costato al giapponese un risultato conquistato a seguito di una rimonta dalle retrovie che - come si legge nel comunicato del team - non è stata agevolata in nessun modo dall'infrazione tecnica.

Un errore tecnico ha portato all’installazione di una centralina sbagliata sulla moto da corsa #79 utilizzata per il Gran Premio d’Argentina, che la giuria ha considerato una violazione delle regole di omologazione dopo la gara e quindi ha squalificato Ai dall’ordine d’arrivo. È stato ammesso che l’errore non ha dato ad Ai alcun vantaggio in termini di prestazioni in pista in quanto il settaggio elettronico della moto era corretto ma caricato con un firmware errato. Le prestazioni di Ai sono state impeccabili e, nonostante abbia disputato un’ottima gara risalendo dalla quindicesima posizione fino all’ottava, senza alcuna colpa, la sua moto non era conforme all’attuale omologazione.

Unico a portare a casa punti nella domenica di Termas è stato quindi Raúl Fernández, che con il suo 15esimo posto nella Gara rimane l'unica piccola nota positiva sia per il team Trackhouse, sia per Aprilia in generale, in una giornata decisamente complicata per il marchio di Noale.

