Non trova pace il campione del mondo in carica di MotoGP Jorge Martín, che dopo l'infortunio accusato durante i test in Malesia, è stato nuovamente vittima di un incidente - questa volta in allenamento - che gli è costato una frattura alla mano sinistra.

Jorge Martín non correrà in Thailandia

Nuovo infortunio per Jorge Martín, secondo quanto riportato da motorsport.com, che si sarebbe fratturato la mano sinistra nel corso di una sessione di allenamento fatta in previsione dell'inizio della nuova stagione. Questo incidente cade in un momento delicato per il pilota Aprilia, che stava lavorando per recuperare la forma fisica ideale a seguito della brutta caduta avuta durante il primo giorno di test in Malesia, per cui aveva già subito un'operazione al piede sinistro.

La situazione non è ideale quindi per lo spagnolo, che contava di recuperare la piena forma fisica in tempo per debuttare sulla pista thailandese sulla sua nuova Aprilia RS-GP, su cui è riuscito a completare solo uno scarso numero di giri - tra i test di Barcellona a novembre e l'unico giorno che ha potuto fare in pista a Sepang - e con cui necessita sicuramente di fare conoscenza.

Martín salterà quindi il primo appuntamento stagionale e si concentrerà sul recupero a seguito dell'intervento alla mano, sperando di poter tornare in pista appena possibile. In casa Aprilia diventa quindi sempre più plausibile di richiamare Lorenzo Savadori, test rider ufficiale della casa di Noale, che potrebbe subentrare al campione del mondo nel corso del Gran Premio di Thailandia e affiancare Marco Bezzecchi in sella alla moto ufficiale.

L'infortunio di Sepang

Il pilota numero #1 non ha trovato pace durante l'inverno, con un primo infortunio subito nel primo giorno di test a Sepang e primo giorno di test pre-stagionali, che gli è costato una frattura al piede sinistro - operato il 7 febbraio - e una alla mano destra, che hanno bloccato la preparazione alla nuova stagione per Martín. Ora il pilota spagnolo sarà costretto ad operarsi nuovamente, questa volta all'altra mano, e continuare un percorso di riabilitazione che diventerà ancora più lungo del previsto.

