F1 | GP Italia: Antonelli, finalmente una qualifica incoraggiante

Le qualifiche del GP d'Italia per Andrea Kimi Antonelli si concludono con un buon risultato: il pilota italiano si è infatti qualificato al settimo posto, a pochi centesimi di distacco dal compagno di squadra George Russell.

Venerdì in salita

Il weekend non era iniziato nel migliore dei modi: con ancora gli strascichi della gara di Zandvoort, nelle FP1 aveva concluso in una buona quinta posizione, ma nella seconda sessione di prove libere è stato protagonista di un insabbiamento tra le curve di Lesmo, che ha compromesso il programma del fine settimana.

L'italiano ha quindi dovuto recuperare nella sessione del sabato, cercando di avvicinarsi al ritmo del suo compagno di squadra Russell. In qualifica, dopo un brivido in Q1, quando è arrivato vicino all'eliminazione, si è poi man mano migliorato, fino ad arrivare al settimo posto in Q3, a soli 43 millesimi di ritardo dal pilota britannico.

La prestazione è positiva, ancor di più considerando che domani scalerà di una posizione in avanti a causa della penalità di Lewis Hamilton: il sesto posto in griglia sarà infatti il miglior risultato di un italiano nel GP di casa dal 2005. All'epoca fu Jarno Trulli con la Toyota a partire sesto (guadagnando una posizione con la penalità di Raikkonen).

Cosa aspettarsi dalla gara

In Mercedes si sentono forti sul passo gara, soprattutto sulle gomme medie, e guardando come Russell proprio con il compound di mezzo sia riuscito ad ottenere la miglior prestazione nel Q1, c'è probabilmente da credergli. Su una pista simile a quella di Montreal, la Stella a Tre Punte dovrebbe trovarsi a suo agio, soprattutto se le temperature dovessero scendere.

Monza non è però un circuito in cui superare è così semplice in F1: con pochissimo carico aerodinamico il DRS non dà molto vantaggio, ed è facile rimanere invischiati in un trenino, senza neanche poter sperare di poter gestire al meglio le gomme. La gara sarà molto probabilmente su una sola sosta, e Antonelli, se vorrà guadagnarsi un posto al sole davanti ai suoi tifosi, dovrà far vedere i muscoli soprattutto al via, cercando di andare all'attacco nelle prime curve.

Alfredo Cirelli