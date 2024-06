CIV | Mugello, Supersport Gara 1: Emanuele Pusceddu torna alla vittoria in volata

Sono passati 370 giorni prima che Emanuele Pusceddu potesse festeggiare la seconda vittoria di carriera nel Dunlop CIV Supersport 600 Next Gen. Il neo-ducatista di Kuja Racing si porta a casa il primo successo con la nuova casa dopo un inizio di stagione difficile. Sul podio del Mugello anche Andrea Mantovani e Davide Stirpe.

Ritorno a sorpresa per Emanuele Pusceddu

A sorpresa di tutti, anche di Emanuele Pusceddu stesso, il pilota romano torna finalmente al successo in 600cc. Il #6 ha chiuso la passata stagione come vice-campione della categoria dietro solo a Simone Corsi, con tanto di wild-card mondiale con la Yamaha R6 di J-Angel Racing Team. Però, da quel primo successo festeggiato in casa a Vallelunga la scorsa stagione, ne è passato di tempo. Dopo un adattamento piuttosto difficile con la Ducati Panigale V2 955, Pusceddu si è dimostrato veloce tra le colline toscane, venendo aiutato anche dalla lunghezza di gara ridotta da 13 a 7 giri con il guasto (e conseguente caduta, ndr) di Raffaele Fusco.

Una volta rientrati in pista, i piloti del CIV Supersport 600 si sono dati battaglia in una gara sprint. Pusceddu si è ritrovato in testa all'inizio dell'ultimo giro complice l'errore di Stefano Valtulini alla “San Donato”. Il pilota Kuja Racing è stato bravo a a mantenere la leadership nonostante l'insistenza di Andrea Mantovani, 2° sul traguardo.

Mantovani precede Stirpe: il romano ancora in vetta

È stato proprio l'ultimo giro a decidere le sorti della corsa, più in particolare la celeberrima staccata di curva 1. Alla “San Donato” Stefano Valtulini (5° al traguardo, ndr) ha staccato fin troppo avanti, portando quindi larghi Mantovani, Stirpe e Dalla Porta. In questa situazione ne ha approfittato Pusceddu, bravo e lesto a sfruttare l'occasione e passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Dietro c'è Andrea Mantovani, il quale ci ha di certo provato a prendersi il successo al Mugello. Nella parte centrale della pista, infatti, il pilota di Mesaroli Racing sembrava più veloce rispetto al compagno di marca, mentre “Push” era decisamente più competitivo nell'ultimo settore. Terza posizione per Davide Stirpe, solo 46 millesimi dietro a Mantovani: l'attuale tabella tricolore è parso tra più in forma al Mugello, ma è stato beffato all'ultimo giro. Nonostante ciò, il romano di Garage 51 by Barni ha allungato in classifica a +27 su Mantovani e Ottaviani.

Mastica amaro Lorenzo Dalla Porta: ritrovatosi 9° dopo la seconda partenza, l'ex iridato Moto3 ha recuperato dai margini della top 10 fino alla prima posizione nelle fasi conclusive della corsa. Purtroppo, il pilota di casa è stato condizionato dall'errore di Valtulini, dovendosi così accontentare della “medaglia di legno”. Ottimo risultato per Marco Bussolotti che chiude 6° davanti a Leonardo Taccini e Bryan D'Onofrio. Matteo Patacca torna finalmente ad assaporare la top 10, chiusa da Alessandro Sciarretta. Da segnalare il ritiro per problemi tecnici di Luca Ottaviani ancora prima dell'interruzione per bandiera rossa.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 1

Dal Mugello - Valentino Aggio

