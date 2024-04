Formula E | E-Prix Misano, qualifiche 2: Hughes si prende la pole, Vergne di nuovo secondo

Pole position per Jake Hughes nella domenica dell'E-Prix di Misano, che questo week-end ospita i round 6 e 7 della Season 10 di Formula E. Il pilota britannico, dopo aver ottenuto il primo tempo del Gruppo B, ha battuto gli avversari ai quarti ed in semifinale prima di scontrarsi con Jean-Eric Vergne in finale e batterlo.

Hughes in pole dopo la squalifica di ieri

Può festeggiare per il momento Hughes, che si è imposto al termine delle qualifiche di Misano in Formula E. Il pilota McLaren non era stato molto fortunato invece nella giornata di ieri, quando si è visto togliere il quarto tempo dopo la squalifica a causa di un'infrazione riguardante l'estintore sulla sua monoposto.

Vedremo se oggi riuscirà ad ottenere un risultato migliore di ieri anche in gara sfruttando la partenza dal palo. Se l'andamento della corsa dovesse essere quello visto ieri, però, la posizione di partenza non sarà molto rilevante.

Chi invece ha replicato lo stessso identico risultato di ieri in qualifica è Vergne, di nuovo secondo esattamente come ieri. Il pilota francese vorrà però migliorare sicuramente il risultato di ieri in gara, quando è stato penalizzato di 5 secondi per un contatto con Nick Cassidy. Anche oggi il francese ha lottato con il neozelandese nel corso dei quarti di finale, quando è riuscito a passare il turno grazie alla cancellazione del tempo del portacolori Envision, colpevole di aver superato i limiti della pista.

Maserati fuori già nei gruppi

Anche Pascal Wehrlein partirà nella stessa posizione di ieri, vale a dire la terza. Il tedesco cercherà di fare sicuramente meglio di ieri, quando la sua corsa è stata rovinata a causa di un contatto.

Quarto invece scatterà Nico Müller, seguito da Sam Bird. Buona giornata dunque per la McLaren, che ha piazzato entrambe le monoposto in top-5 in questo turno di qualifiche. Terza fila completata Stoffel Vandoorne, mentre dalla quarta partiranno Robin Frijns ed il già citato Cassidy.

Nono il campione del mondo in carica Jake Dennis, davanti al vincitore di ieri Oliver Rowland (dopo la squalifica di Antonio Felix Da Costa). Male invece le Maserati, con Maximilian Günther soltanto dodicesimo, escluso già nel Gruppo A.

Peggio di lui il suo compagno di squadra Jehan Daruvala, penultimo davanti al solo Da Costa, il cui week-end si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Il portoghese si è visto infatti cancellare il suo miglior tempo ottenuto nel Gruppo A e scatterà pertanto dal fondo.

Alle 15 l'appuntamento con la gara, che potrebbe decretare il settimo vincitore diverso in sette gare stagionali.

Da Misano- Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: