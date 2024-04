Formula E | E-Prix Misano, Gara-1: squalifica per Da Costa, vince Rowland

Primo trionfo stagionale per Antonio Felix Da Costa, vincitore della prima delle due gare di Formula E in programma a Misano questo week-end. Corsa di attesa, con un ritmo blando per la gran parte dei 28 giri programmati, che ha permesso però agli spettatori di assistere a diverse battaglie culminate in diversi casi anche in contatti.

Aggiornamento 21.00 - 13/04/2024 - Da Costa ha perso la vittoria nella race-1 di Misano in seguito ad un'irregolarità tecnica sulla molla dell'ammortizzatore dell'acceleratore. Rowland ottiene quindi la vittoria precedendo Dennis e Gunther.

Da Costa porta la Porsche alla vittoria

Scattato dalla tredicesima casella in griglia, Da Costa è riuscito ad aggiudicarsi la sua prima vittoria stagionale sfruttando al meglio la situazione nelle fasi conclusive della gara. Il portoghese è stato infatti il primo che ha provato ad abbassare i tempi di gara portandosi al comando e riuscendo a beffare gli avversari proprio negli ultimissimi giri.

L'unico altro pilota a tenere il passo del leader è stato Oliver Rowland, che alla fine ha chiuso la gara al secondo posto. Altro piazzamento sul podio per il pilota britannico, che grazie alla costanza di risultati mostrata in questo inizio stagione si trova ora al comando della classifica piloti nonostante nessuna vittoria all'attivo.

Dennis terzo partendo dal fondo

Molto più staccati invece gli altri inseguitori con Jake Dennis primo di questi ad oltre 3 secondi dal vincitore. Il campione del mondo in carica è scattato soltanto dalla diciottesima casella in griglia, ma è riuscito a risalire la classifica, conquistando addirittura l'ultimo gradino del podio.

Appena fuori dal podio invece il vincitore dell'ultimo E-Prix di Tokyo Maximilian Günther. C'era grande attesa per questo appuntamento, visto l'appuntamento casalingo per Maserati, ed alla fine il pilota tedesco non ha sfigurato, anche se cercherà sicuramente di fare meglio domani.

Grande giornata invece per il team ERT, con Dan Ticktum che ha conquistato i suoi primi punti quest'anno grazie al quinto posto e Sergio Sette Camara che ha contribuito al bottino grazie alla sua settima piazza. Tra i due si è inserito il poleman Mitch Evans, al termine di una giornata non proprio soddisfacente vista la posizione di partenza.

Ottavo Jean-Eric Vergne dopo una gara in cui ha lottato molto, non senza contatti con gli avversari. Il francese è stato infatti anche penalizzato di 5 secondi per un incidente nelle fasi iniziali con Nick Cassidy, con quest'ultimo che ha avuto la peggio. Nono Norman Nato, mentre a chiudere la top ten ci ha pensato Stoffel Vandoorne.

Tanti contatti e tante esclusioni eccellenti in questa Gara-1 di Formula E a Misano. Ritirato già al primo giro Edoardo Mortara, un altro contatto ha escluso di fatto anche Pascal Wehrlein da ogni lotta.

Domani ci sarà l'occasione per rifarsi grazie al doppio appuntamento di Misano.

Da Misano - Carlo Luciani